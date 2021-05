Jong Oranje kent tegenstander na spectaculaire kwartfinale met penaltyserie

Maandag, 31 mei 2021 om 23:45 • Jeroen van Poppel

Jong Oranje speelt donderdag in de halve finale van het EK Onder-21 tegen Jong Duitsland. Die ploeg rekende in de kwartfinale in een penaltyserie af met Jong Denemarken (5-6 na strafschoppen). De Denen leken in reguliere tijd te gaan winnen, maar kregen in de absolute slotfase de gelijkmaker van Lukas Nmecha om de oren. Duitsland dacht de verlenging te beslissen dankzij een treffer van Jonathan Burkardt, maar de Denen kwamen terug via een penalty van Victor Nelsson: 2-2.

De Duitsers waren duidelijk de bovenliggende partij in de eerste helft en kregen ook enkele kansen. De beste daarvan was na twintig minuten voor Mergim Berisha, die na een pass van Nmecha vrij opdook in het strafschopgebied. Doelman Oliver Christensen verkleinde zijn doel en zag Berisha van ongeveer elf meter naast mikken. Drie minuten eerder had de Deense goalie al ingegrepen op een schot van Arne Maier. De Denen zetten daar vrijwel niets tegenover.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vijf minuten na rust kregen de Scandinaviërs hun eerste goede mogelijkheid, toen Jacob Bruun Larsen van acht meter mocht aanleggen. Finn Dahmen pareerde het lage schot. Het bleek een startsein voor meer, want in de 69ste minuut greep Denemarken verrassend de leiding. Wahidullah Faghir ontving op de rand van het strafschopgebied de bal, dribbelde enkele meters naar links om vervolgens recht door het midden van het doel te scoren: 1-0. Duitsland ging vol op de aanval en werd twee minuten voor tijd beloond. Een hoekschop schoot door tot bij de tweede paal, waar Nmecha al vallend intikte: 1-1.

Carlo Holse had Denemarken in blessuretijd alsnog de overwinning kunnen schenken, maar de aanvaller faalde een-op-een met Dahmen. Daardoor volgde een verlenging, waarin Jong Duitsland na tien minuten scoorde. Burkardt controleerde een voorzet vanaf links op de borst en knalde vervolgens hard binnen: 1-2. Denemarken knokte zich terug en kreeg in de 108ste minuut een penalty, toen Carlo Holse over de rechterflank doorbrak en over het been ging bij Lukas Mai. De Denen kregen een penalty, die werd benut door Victor Nelsson: 2-2.

Beide ploegen kregen een grote mogelijkheid om een penaltyserie te voorkomen. Faghir zag zijn poging geblokt worden door Mai, terwijl Burkardt de bal rechts van de strafschopgebied naast mikte. Diezelfde Faghir en Burkardt misten vervolgens hun strafschop in de eerste serie van vijf. Door de misser van Victor Kristansen kon Paul Jaeckel vervolgens de beslissende penalty binnen schieten namens Duitsland: 5-6.