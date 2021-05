Joan Laporta lijkt te hinten naar aanblijven van Ronald Koeman

Maandag, 31 mei 2021 om 22:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:25

Joan Laporta heeft zich tijdens de presentatie van Sergio Agüero uitgesproken over Ronald Koeman. De president van Barcelona zou hebben medegedeeld aan de trainer twee weken uit te trekken om een vervanger voor hem te vinden. Laporta heeft echter de intentie om het doorlopende contract van Koeman te respecteren, zo zei hij maandag.

Laporta haalde afgelopen week de woede op de hals van het kamp-Koeman door te zeggen dat de Nederlander vanwege hartproblemen met spoed was opgenomen in het ziekenhuis. Dat verhaal bleek overtrokken: Koeman is alleen vanwege controle kortstondig in het ziekenhuis geweest. Wasserman, het management van de trainer van Barça, verklaarde in een tweet oorlog aan Laporta. "Stel je voor: ik wil met je trouwen, maar ik twijfel. Geef me twee weken om een betere partner te vinden... Als ik de juiste persoon niet kan vinden, gaan we toch trouwen!", zo werd de vergelijking getrokken met de situatie van Koeman bij Barcelona.

Laporta werd maandag logischerwijs opnieuw gevraagd naar Koeman. "Ik heb gezegd dat we een bezinningsperiode met Koeman hebben besproken", aldus de voorzitter. "We moeten evalueren wat er het afgelopen seizoen goed ging en wat niet. We hadden deze rustperiode nodig en binnen een week of tien dagen zien we elkaar weer, maar er is contact. De intentie is om het lopende contract te respecteren. De gesprekken verlopen heel goed. De periode van bezinning was nodig."

De bijeenkomst stond dus in het teken van de presentatie van Agüero, die transfervrij overkomt van Barcelona. Hoewel Koeman niet aanwezig was bij de presentatie, werd hij volgens Laporta wel geïnformeerd over de transfer. "We hebben Koeman verteld dat we Agüero probeerden vast te leggen. Elke coach zou hem in zijn team willen hebben." Ook over de komst van de Argentijn zelf is Laporta uiteraard tevreden. "Met Kun halen we een uitzonderlijke speler binnen." De transfer kan gevolgen hebben voor de toekomst van Lionel Messi bij Barcelona. "We willen allemaal dat Leo blijft. Kun is de eerste van een reeks aanwinsten die we gaan presenteren." Daarmee doelt Laporta vermoedelijk op Eric García en Georginio Wijnaldum, die bijna binnen zijn.