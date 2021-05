Sergio Agüero spreekt verwachting uit over aanblijven van Lionel Messi

Maandag, 31 mei 2021 om 22:35 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:54

Sergio Agüero heeft zijn eerste persconferentie bij Barcelona erop zitten. De kersverse aanwinst van de Catalanen werd maandag gepresenteerd, waarna hij de media direct te woord stond. De 32-jarige Argentijn gaat onder meer in op zijn band met Lionel Messi en bovendien geeft hij opvallend genoeg te kennen nog niet met trainer Ronald Koeman te hebben gesproken.

“Ik ben ontzettend blij”, verkondigt Agüero in de perszaal. “Ik zal mijn best doen om het team te helpen belangrijke prijzen te winnen. Ik voel een immense blijdschap en dit is het beste team ter wereld. Toen ik klein was, zei ik al dat ze me op een dag zouden opmerken. En hier ben ik dan, echt onvoorstelbaar”, aldus voormalig spits van Manchester City, dat hem vandaag definitief een handtekening zag zetten onder een verbintenis tot medio 2023.

Logischerwijs werd Agüero ook gevraagd naar de samenwerking met Messi en of hij überhaupt verwacht dat Leo volgend seizoen nog bij Barcelona speelt. "We hopen samen te kunnen spelen, maar dat zal aan hem en aan de club liggen”, vertelt Agüero. “Het is me een groot genoegen om met hem samen te kunnen spelen. Ik heb met hem in huis gewoond en ik ken hem erg goed. Ik denk ook wel dat hij blijft. Ik spreek hem iedere dag, maar ik kan niet zeggen waarover. Hij heeft me wel gefeliciteerd.”

Met Koeman heeft de aanvaller, die desgevraagd praatte over de toekomst van zijn trainer, nog niet kunnen spreken. “Daar heb ik niets mee te maken; het is niet mijn zaak. De club zal de beste beslissing maken en ik heb het recht niet om daar iets over te zeggen. Ik heb ook nog niet met Koeman gesproken”, aldus Agüero, die eveneens niets kwijt wil over een mogelijke terugkeer van Josep Guardiola.