Ibrahim Afellay: ‘Als hij rust aan de bal krijgt, dan heeft hij echt alles’

Maandag, 31 mei 2021 om 21:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:54

Tyrell Malacia kreeg bij Jong Oranje enigszins verrassend de voorkeur boven Mitchel Bakker op de linksbackpositie. De vleugelverdediger van Feyenoord speelde in de gewonnen kwartfinale tegen Jong Frankrijk (2-1) volgens Theo Janssen en Ibrahim Afellay uitstekend. "Hij heeft het heel erg goed gedaan", aldus Janssen.

"Hij was goed in de duels, hij is verdedigend niet in de problemen gekomen. Ieder duel had hij. Alleen er zijn een paar momenten waar hij aan de bal kwam en dat hij niet rustig genoeg bleef. Daar is hij nog wel slordig in." Afellay denkt eveneens dat Malacia zich voetballend nog kan ontwikkelen. "Hoe hij dat kan doen? Door het te ervaren en vaak in die situatie te komen", zegt Afellay. "Hij heeft nog wel de leeftijd dat hij zich daarin kan ontwikkelen. Hij is super snel en super agressief. Als hij het voor elkaar kan krijgen om de rust te houden en niet al zijn acties met 120 kilometer per uur uitvoert, dan heeft hij echt alles."

Janssen is het daar volledig mee eens. "Hij doet inderdaad alles op 120 procent. Verdedigend is dat hartstikke goed, maar als je de bal hebt moet je af en toe ook even uitstellen. Laat een verdediger of tegenstander maar iets doen, waardoor je een andere pass kan geven. Nu passt hij snel in en is hij alweer weg voor de volgende bal. Je moet af en toe de rust bewaren, dat doet hij nog te weinig."

Abdou Harroui

Ook Abdou Harroui kan op lovende kritiek rekenen van Afellay. "Ik hou van voetballers die vooruit denken en initiatief durven te nemen", zegt de oud-PSV'er over de middenvelder van Jong Oranje. "En deze jongen speelt bij Sparta, met alle respect. Hij zit er steeds tussen, ook verdedigend staat hij zijn mannetje. Als je dan bedenkt dat Feyenoord 1,2 miljoen euro betaalt voor Mark Diemers, terwijl deze jongen aan de andere kant van de stad speelt... Het is voor die jongen en zijn marktwaarde bij Sparta alleen maar goed dat Jong Oranje verder is. Hij kan nog doorgroeien, want hij is nog jong."

Ook Theo Janssen is overtuigd geraakt van de kwaliteiten van Harroui, die ook een uitstekend seizoen speelde bij zijn club en zes doelpunten in de Eredivisie maakte. "Als je deze jongen ziet, hoop je dat er een club uit de subtop komt waar hij gewoon gaat spelen", vindt Janssen. "Hij heeft vandaag laten zien dat hij een uitstekende speler is en dat hij klaar is om een stapje te zetten."