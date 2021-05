Jong Spanje wendt strafschoppen af en staat in de halve finale

Maandag, 31 mei 2021 om 20:28 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:35

Jong Spanje heeft zich maandagavond geplaatst voor de halve finale van het EK Onder-21. In het Sloveense Maribor rekende de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente na verlenging pas af met Jong Kroatië: 2-1. Javi Puado leek zijn ploeg in de reguliere speeltijd een zege te bezorgen, maar diep in blessuretijd nivelleerde Luka Ivanusec de stand. In de tweede helft van de verlenging bezorgde Puado Jong Spanje met zijn tweede van de avond de eindzege. In de halve eindstrijd treft men de winnaar uit het duel tussen Jong Portugal en Jong Italië.

Vanaf het eerste fluitsignaal waren het met name de Spanjaarden die de aanval zochten, maar veel opgelegde kansen wist men in het eerste bedrijf niet te noteren. Wel deed Fran Beltrán van dichtbij een duit in het zakje uit de rebound na een afgeketst schot van Adrià Pedrosa. De middenvelder van Celta de Vigo schoot echter hoog over. Kroatië kwam halverwege de eerste helft dicht bij de openingstreffer. Na een snelle counter kapte Bosko Sutalo twee man uit en gaf de bal aan Domagoj Bradaric, die zijn schot ternauwernood geblokt zag worden door Óscar Mingueza.

Mingueza liet zich enkele minuten later in aanvallend opzicht zien. De verdediger van Barcelona bezorgde een voorzet bij de tweede paal, waar Fer Niño stond om binnen te glijden maar het doel op een haar na miste. Na de thee ontstonden de beste mogelijkheden voor Jong Spanje. Eerst was het Niño die oog in oog met doelman Adrian Semper verzuimde af te ronden, waarna ook Bryan Gil te laat bij de bal was om uit de rebound de 1-0 aan te tekenen. Na ruim een uur spelen nam ook Puado het vijandige doel van dichtbij onder vuur; het was echter wederom Semper die redding bracht.

De uitblinkende Kroatische sluitpost capituleerde in de 66ste minuut alsnog. Het was Gil die vanaf de linkerflank naar binnen sneed en een pass op maat bezorgde bij Puado. De Espanyol-spits was scherp en tikte bij de eerste paal binnen: 1-0. Yeremi Pino kwam vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd tot tweemaal toe in de gelegenheid om de beslissende aan te tekenen. Eerst schoot hij echter ter hoogte van de vijfmeterlijn op onbegrijpelijke wijze over, en vervolgens stond Semper een doelpunt van de vleugelaanvaller van Villarreal in de weg.

Het zouden dure missers worden, want in de 93ste minuut maakte Kroatië gelijk. Hugo Guillamón beging binnen de zestien een overtreding op Stipe Biuk, waarna arbiter Giorgi Kruashvili gedecideerd naar de stip wees. Ivanusec stuurde doelman Álvaro Fernández de verkeerde hoek in en sleepte een verlenging uit het vuur: 1-1. In de verlenging draaide Jong Spanje de duimschroeven verder aan en werd Kroatië geen kans meer geboden om van de zestien af te komen. In minuut 111 werd de bevrijdende 2-1 gevonden. Het was wederom Puado die doeltreffend was; ditmaal op aangeven van invaller Marc Cucurella.