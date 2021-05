Malacia en Kadioglu starten bij Jong Oranje bij hervatting EK

Maandag, 31 mei 2021 om 16:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:07

Bondscoach Erwin van de Looi heeft de opstelling van Jong Oranje bekendgemaakt voor het kwartfinaleduel met Jong Frankrijk op het jeugd-EK. Op de linksbackpositie krijgt Tyrell Malacia de voorkeur boven Mitchel Bakker. Op het middenveld is er een basisplaats voor Ferdi Kadioglu. Nieuwkomer Devyne Rensch zit op de bank. Jong Oranje lijkt in een 4-4-2-systeem te beginnen. De aftrap van het duel met de Fransen in de Bozsik Aréna in de Hongaarse hoofdstad Boedapest is om 18.00 uur.

Onder de lat krijgt Justin Bijlow van Van de Looi de voorkeur boven Kjell Scherpen. De verdediging bestaat naast Malacia verder uit Jordan Teze. Perr Schuurs en Sven Botman. Op het middenveld worden de flanken bezet door Kadioglu en Calvin Stengs. Dani de Wit en Abdou Harroui moeten voor de controle zorgen op de middenlinie. In de voorhoede krijgt Myron Boadu gezelschap van Justin Kluivert.

Jong Oranje mist een aantal belangrijke spelers tegen Frankrijk. Teun Koopmeiners, Jurrien Timber en Cody Gakpo zitten in de definitieve EK-selectie van het Nederlands elftal. Brian Brobbey, Noa Lang, Deyovaisio Zeefuik zijn geblesseerd afgehaakt, terwijl Ludovit Reis afwezig is vanwege clubverplichtingen. Als de ploeg van Van de Looi erin slaagt om Jong Frankrijk uit te schakelen, wacht in de halve finale een confrontatie met de winnaar van het duel tussen Jong Denemarken en Jong Duitsland. De halve finale staat voor woensdag 3 juni op het programma in Aréna Sóstó in Székesfehérvár. De finale is op 6 juni om 21.00 uur in Stadion Stožice in Ljubljana. De mogelijke tegenstanders zijn Spanje, Kroatië, Portugal en Italië.

Jong Oranje wist zich in maart als groepswinnaar te plaatsen voor de kwartfinale van het jeugd-EK. De groepswinst was een feit na de eclatante 6-1 overwinning op Jong Hongarije. Jong Frankrijk eindigde als tweede in zijn groep. Desondanks maken de Fransen veel indruk, en dan met name in de achterhoede. Het centrale verdedigingsduo, bestaande uit Dayot Upamecano en Ibrahima Konaté, hebben toptransfers in de wacht gesleept. Upamecano ruilt RB Leipzig voor 42,5 miljoen euro in voor Bayern München. Konaté verlaat de club uit Leipzig om verder te gaan bij Liverpool. Met zijn transfer is een bedrag van veertig miljoen euro gemoeid.

Opstelling Jong Oranje: Bijlow; Teze, Schuurs, Botman, Malacia; Stengs, De Wit, Harroui, Kadioglu; Boadu, Kluivert

Opstelling Jong Frankrijk: Meslier; Dagba, Upamecano, Konaté, Maouassa; Tchouameni, Soumaré, Aouar; Diaby, Édouard en Ikoné.