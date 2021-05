Heitinga nieuwe trainer Jong Ajax na promotie Van der Gaag

Maandag, 31 mei 2021 om 16:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:26

Mitchell van der Gaag gaat bij Ajax verder als assistent-trainer van het eerste elftal, zo is maandagmiddag naar buiten gebracht door de clubleiding. John Heitinga, momenteel de coach van Ajax Onder-18, schuift door de promotie van zijn collega door naar Jong Ajax. De oud-verdediger debuteert derhalve volgend jaar als hoofdcoach in het betaald voetbal. Het beloftenelftal eindigde afgelopen seizoen op de zestiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Van der Gaag is sinds medio 2019 de eindverantwoordelijke van Jong Ajax. Na de zomerstop neemt hij in de technische staf van Erik ten Hag het stokje over van Christian Poulsen. De voormalig coach van onder meer Excelsior en NAC Breda ligt in Amsterdam nog vast tot de zomer van 2023. Poulsen, sinds 2018 verbonden aan Ajax, wil zich volgens de Amsterdamse club op 'andere dingen gaan richten'. Wel is hij met het bestuur in gesprek over een andere rol binnen de club.

????



Mitchell van der Gaag ? Assistent Ajax 1

John Heitinga ? Jong Ajax — AFC Ajax (@AFCAjax) May 31, 2021

Voor Heitinga is Jong Ajax geen onbekend terrein. De voormalig Oranje-international liep in 2016 al enige tijd stage bij toenmalig trainer Marcel Keizer. Sinds 2017 was hij verantwoordelijk voor het Onder 18-elftal van Ajax. Tevens is door de landskampioen maandag bekendgemaakt dat Gerald Vanenburg met ingang van komend seizoen als techniektrainer aan de slag gaat bij Jong Ajax.