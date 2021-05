Barcelona verklapt transfer te vroeg in tv-gids, droomdoelwit is binnen

Maandag, 31 mei 2021 om 15:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:08

Sergio Agüero vervolgt zijn loopbaan bij Barcelona. Het clubkanaal van de Catalanen meldde maandagmiddag namelijk in de programmering dat de officiële presentatie van de Argentijnse aanvaller voor maandagavond 18.15 uur gepland staat. Daarmee liep de club enigszins vooruit op de feiten, maar inmiddels is de transfer ook officieel bekrachtigd met een persbericht op de website.

Agüero tekent een tweejarig contract bij Barcelona en krijgt een afkoopsom van honderd miljoen euro, zo bevestigt de club. De overgang van de 33-jarige spits hing al enige tijd in de lucht. De Argentijn maakte op 29 maart bekend na tien seizoenen te gaan vertrekken bij Manchester City. Agüero is met 260 goals in 389 officiële wedstrijden de topscorer aller tijden van the Citizens. Hij werd vijf keer kampioen van Engeland en stond zaterdag met zijn club in de Champions League-finale tegen Chelsea (0-1 nederlaag). Hij maakte als invaller in de slotfase zijn laatste speelminuten voor het elftal van manager Josep Guardiola.

Barça website... Aguero done pic.twitter.com/RLBIpxLDBv — Samuel Marsden (@samuelmarsden) May 31, 2021

Voor Agüero is LaLiga bepaald geen onbekend terrein, want hij begon zijn Europese loopbaan bij landskampioen Atlético Madrid. De spits verliet het Argentijnse Independiente in 2006 voor de Madrilenen en groeide er al snel uit tot een van de beste spitsen ter wereld. Hij won de Europa League in 2010 en de Europese Super Cup in 2011, alvorens hij naar Manchester City trok en daar uitgroeide tot een clublegende. Bij Barcelona wordt hij herenigd met Lionel Messi, die als zijn boezemvriend geldt bij de Argentijnse nationale ploeg. Mits Messi blijft, gaan ze voor het eerst samen spelen op clubniveau.

Barcelona is achter de schermen druk bezig met de invulling van de selectie voor volgend seizoen. Naast Agüero maakt ook Eric García de overstap van Manchester City richting de Catalaanse grootmacht. Zijn komst zal op korte termijn wereldkundig worden gemaakt. De Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano meldt maandag dat de komst van Georginio Wijnaldum en Emerson Royal in de komende weken moet worden afgerond, mits de medische keuring niet voor problemen zorgt. Daarnaast bracht Mundo Deportivo maandag naar buiten dat Barcelona de strijd wil aangaan met Real Madrid voor de handtekening van Jules Koundé, die bij Sevilla beschikt over een ontsnappingsclausule van 75 miljoen euro.