‘Sergio Ramos kan toptransfer naar de Premier League maken’

Maandag, 31 mei 2021 om 14:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:11

Manchester City maakt werk van de komst van Sergio Ramos, zo weet ESPN maandag te melden. Mocht de 35-jarige verdediger Real Madrid deze zomer inderdaad met een transfervrije status verlaten, dan kan hij in het Etihad Stadium een tweejarig contract tekenen. Volgens Sport richt de verliezend Champions League-finalist zijn pijlen ook op Barcelona-verdediger Sergi Roberto.

Het contract van Ramos in Madrid loopt af op 30 juni en beide partijen hebben nog steeds geen akkoord bereikt over contractverlenging. Manager Josep Guardiola wil graag een ervaren verdediger aantrekken voor Manchester City en is derhalve enthousiast over het idee om zijn landgenoot bij Real weg te plukken. Ramos heeft naar verluidt de mogelijkheid om Manchester City na twee seizoenen in te ruilen voor New York City FC, dat ook deel uitmaakt van de City Football Group. Een eerste aanbieding is echter nog niet op tafel gelegd.

De gesprekken tussen het bestuur van Real en Ramos verlopen al enige tijd behoorlijk stroef. De Spaanse routinier aast op een nieuw tweejarig contract, terwijl voorzitter Florentino Pérez niet verder wil gaan dan één seizoen voor een speler van zijn leeftijd. Volgens AS is de tien procent salarisverlaging die is doorgevoerd bij Real vanwege de coronacrisis geen issue voor Ramos, die als hij toch in Madrid blijft concurrentie krijgt van de van Bayern München afkomstige David Alaba.

Guardiola denkt naast Ramos ook aan het binnenhalen van Sergi Roberto. De rechtsback heeft zelf niet de intentie om Barcelona zomaar te verlaten. De Catalanen echter willen de salarishuishouding op orde brengen en sluiten een voortijdig vertrek van de vleugelverdediger dan ook niet uit. Manchester City was vorig jaar al in de markt voor Sergio Roberto, die destijds een langer verblijf in Barcelona verkoos boven een avontuur in de Premier League. Hij ligt in het Camp Nou vast tot medio 2022. De verdediger debuteerde overigens onder Guardiola in 2010 in de hoofdmacht van de nummer drie van het afgelopen seizoen in LaLiga.