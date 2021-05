Stefan de Vrij grijpt naast prolongatie van prestigieuze Italiaanse prijs

Maandag, 31 mei 2021 om 13:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:02

Cristian Romero was afgelopen seizoen de beste verdediger in de Serie A, zo is maandag bekendgemaakt. De Argentijnse mandekker van Atalanta is daarmee de opvolger van Stefan de Vrij, die de prijs vorig seizoen in de wacht sleepte. Romero is eigendom van Juventus, maar speelt al sinds 2019 op huurbasis voor Atalanta. De club uit Bergamo heeft een optie tot koop in het huurcontract met La Vecchia Signora bedongen.

Bij de verkiezing van beste verdediger is wederom gebruikgemaakt van de statistieken van statistieken, inclusief tracking data. Naast de duels in de Serie A zijn ook de wedstrijden om de Coppa Italia en de Italiaanse Supercup meegenomen in de beoordeling. Romero sloot de jaargang 2020/21 af met 42 optredens in alle competities. Op het gebied van veroverde ballen (237) en gewonnen kopduels (122) vestigde de Atalanta-stopper een nieuw record in de Serie A.

??MVP 2020/2021?? Miglior difensore: Cristian Romero! ?? Insuperabile nell'uno contro uno, rapido nei recuperi e abile a leggere in anticipo le giocate avversarie: una stagione pazzesca! https://t.co/UhKRPFYT7a#SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/2wVrZ6ZRcf — Lega Serie A (@SerieA) May 31, 2021

De titel Beste Keeper gaat naar AC Milan-doelman Gianluigi Donnarumma en Fiorentina-aanvaller Dusan Vlahovic is uitgeroepen tot Beste Speler onder de 23 jaar. Deze maandag zullen ook de beste middenvelder, aanvaller en de MVP (Most Valuable Player) van het afgelopen seizoen in de Serie A wereldkundig worden gemaakt. De verschillende prijzen zullen bij de start van het volgende seizoen worden uitgereikt aan de winnaars.

