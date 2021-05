Grasmat in De Kuip voor zevende keer op rij beste van Nederland

Maandag, 31 mei 2021 om 12:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:53

Het veld in De Kuip is voor de zevende keer op rij uitgeroepen tot beste grasmat in de Eredivisie. Feyenoord blijft met een gemiddelde score van 4,88 de nummers twee AZ (3,94) en drie Ajax en ADO Den Haag (allebei 3,82) voor. Vanwege de uitbraak van het coronavirus en het definitief stilleggen van de competitie was er in 2020 geen winnaar. Een jaar later gaat de prestigieuze prijs dus wederom richting Rotterdam. Grasmeester Erwin Beltman ontvangt binnenkort de schaal van de VVCS.

VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko ontvangt na elke speelronde in de Eredivisie een waardeoordeel van de aanvoerder van de uitspelende club. De betreffende captain geeft middels een tekstbericht de waardering van 1 (slecht) tot en met 5 (topveld) voor het veld waarop die dag is gespeeld. Met name de opmars van ADO is indrukwekkend te noemen. De gedegradeerde club eindigde jarenlang onderaan in het klassement, maar kan na de overstap richting natuurgras dus wedijveren met Ajax.

Ajax heeft eveneens enkele goede maanden achter de rug, want in januari behoorde de kampioen uit Amsterdam met de grasmat in de Johan Cruijff ArenA nog tot de middenmoters in de Eredivisie. PSV is in de tweede seizoenshelft van de negende plaats opgeklommen naar plek vijf, met een gemiddelde score van 3,71. Verliezend bekerfinalist Vitesse eindigt met een gemiddeld cijfer van drie op de twaalfde plaats, net als FC Groningen.

Nummer zestien Heracles Almelo (1,76), nummer zeventien Sparta Rotterdam (1,47) en nummer achttien FC Emmen (1,41) komen net als in de voorgaande jaren als slechtste uit de bus bij de verkiezing van de VVCS. Het zijn gelijk de enige drie clubs in de Eredivisie die nog hun thuiswedstrijden op kunstgras afwerken.