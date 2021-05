‘Barça wil Real Madrid aftroeven in strijd om transfertarget van 75 miljoen’

Maandag, 31 mei 2021 om 12:11 • Rian Rosendaal

Met de naderende komst van Eric García houdt het wat betreft Barcelona niet op qua verdedigende versterkingen. Mundo Deportivo meldt maandag namelijk dat men in het Camp Nou ook de pijlen richt op Jules Koundé, die tot medio 2024 vastligt bij Sevilla. De 22-jarige centrale verdediger uit Frankrijk heeft een ontsnappingsclausule van 75 miljoen euro in zijn huidige verbintenis staan, wat eventueel een struikelblok kan vormen voor Barcelona.

Volgens bovengenoemde Spaanse krant zoekt Ronald Koeman samen met de technische leiding van Barcelona naar een geschikte vervanger van Samuel Umtiti. De centrumverdediger heeft zelf niet de wens om de club tussentijds te verlaten, maar desondanks staat het aantrekken van Koundé hoog op het prioriteitenlijstje van de Catalanen. Barcelona heeft overigens nog geen officieel eerste bod neergelegd bij Sevilla voor de eveneens door Real Madrid begeerde verdediger, al houdt de nummer vier in LaLiga wel rekening met een vertrek van de fysiek sterke speler.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Koundé is bij Real op de radar verschenen vanwege het mogelijke vertrek van Raphaël Varane. De Fransman lijkt ondanks een doorlopend contract te azen op een voortijdig afscheid van de Koninklijke. Varane is door verschillende buitenlandse media reeds in verband gebracht met Chelsea, Manchester United en Paris Saint-Germain. Koundé is in ieder geval klaar voor een stap hogerop, zo liet hij onlangs optekenen in de Spaanse media. "Ik speel nu bij een geweldige club, maar ooit wil ik voor een echte topclub uitkomen. We zullen zien wat de toekomst brengt, maar het is wel iets waar ik mee bezig ben in mijn hoofd", aldus Koundé.

Volgens Mundo Deportivo wordt Koundé al sinds de Europa League-finale van vorig jaar intensief gevolgd door Barcelona. De Sevilla-stopper maakte destijds in de eindstrijd tegen Internazionale (3-2 winst) veel indruk tegenover Romelu Lukaku en Lautaro Martínez. Koundé, in 2019 voor 25 miljoen euro overgenomen van Girondins Bordeaux, staat inmiddels op 89 wedstrijden namens Sevilla. Met de Europa League-winnaar van 2020 sleepte hij onlangs een Champions League-ticket voor volgend seizoen in de wacht.