Eric García keert definitief terug bij grote liefde Barcelona

Dinsdag, 1 juni 2021 om 09:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:32

Eric García vervolgt zijn loopbaan definitief bij Barcelona, zo maakt de Catalaanse grootmacht wereldkundig. De twintigjarige centrumverdediger doorliep zonder problemen de medische keuring in het Camp Nou en zette daarna zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2026. García maakt transfervrij de overstap van Manchester City naar Barcelona, waar hij enkele jaren deel uitmaakte van de jeugdopleiding. Er is een transferclausule van maar liefst vierhonderd miljoen euro opgenomen.

Barcelona bereikte december vorig jaar al een mondeling akkoord met García, die bij Manchester City beschikt over een aflopend contract. De jonge mandekker liet onlangs al weten dat hij er niets voor voelt om zijn verblijf bij de verliezend Champions League-finalist uit Manchester te verlengen. De Spanjaard kon onder manager Josep Guardiola niet beschikken over een vaste plaats in de verdediging van de Engelse kampioen en na vier seizoenen in Engeland heeft García besloten om terug te keren bij zijn grote liefde uit Barcelona.

De zevenvoudig international van Spanje, door bondscoach Luis Enrique opgenomen in de definitieve EK-selectie, kwam uiteindelijk tot 35 wedstrijden in het shirt van Manchester City. Bij the Citizens vulde hij zijn prijzenkast aan met een landstitel, viermaal de EFL Cup en de Community Shield. Tijdens de Champions League-finale tegen Chelsea (0-1) van zaterdag zat García negentig minuten op de bank. De verdediger is naast de eveneens van Manchester City afkomstige Sergio Agüero de tweede aanwinst van Barcelona voor volgend seizoen. De Argentijnse spits moet alleen nog wel zijn handtekening zetten onder een contract bij de club van trainer Ronald Koeman.