L’Équipe: Jong Oranje vanavond tegenover centrum van 82,5 miljoen

Maandag, 31 mei 2021 om 10:22 • Yanick Vos • Laatste update: 10:48

Jong Oranje neemt het vanavond in de Bozsik Aréna om 18.00 uur op tegen Jong Frankrijk in de kwartfinale van het EK Onder-21. De ploeg van trainer Erwin van de Looi wacht een zware kluif, daar de Fransen worden gezien als een van de favorieten voor de eindzege. L’Équipe heeft maandagochtend de vermoedelijke opstellingen gepubliceerd.

Met name het centrale duo in de achterhoede maakt indruk. De Fransen starten naar verwachting met Dayot Upamecano en Ibrahima Konaté, twee spelers die afgelopen seizoen het centrum vormden bij RB Leipzig onlangs een toptransfer hebben gemaakt. Upamecano maakt voor 42,5 miljoen euro de overstap naar Bayern München, terwijl Liverpool vorige week de komst van Konaté wereldkundig maakte. Laatstgenoemde komt voor veertig miljoen euro over vanuit Duitsland.

Dayot Upamecano set to start for France U21 against the Netherlands today in the #U21EURO quarterfinal [@lequipe] pic.twitter.com/vbg18SKc9l — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 31, 2021

L’Équipe verwacht bij Jong Oranje Kjell Scherpen op doel. De Ajax-keeper, die voor een transfer naar Brighton & Hove Albion staat, zal echter niet onder de lat staan. Van de Looi maakte afgelopen weekend bekend dat Feyenoord-doelman Justin Bijlow zal spelen. "Justin was eigenlijk in de hele kwalificatiereeks onze eerste keeper, maar hij kwakkelde in maart te veel met blessures", legde Van de Looi uit. "Kjell heeft in de afgelopen periode zo zijn problemen gekend bij Ajax. Hij is even buiten de selectie geweest en was niet helemaal honderd procent fit toen hij zich bij ons meldde. Dat is hij gelukkig nu wel. Maar ik denk dat het logisch is dat Justin keept tegen Frankrijk."

Jong Oranje mist een aantal belangrijke spelers. Teun Koopmeiners, Jurrien Timber en Cody Gakpo zitten in de definitieve EK-selectie van het Nederlands elftal. Brian Brobbey, Noa Lang, Deyovaisio Zeefuik zijn geblesseerd afgehaakt, terwijl Ludovit Reis afwezig is vanwege clubverplichtingen. Als de ploeg van Van de Looi erin slaagt om Jong Frankrijk uit te schakelen, wacht in de halve finale een confrontatie met de winnaar van het duel tussen Jong Denemarken en Jong Duitsland. De halve finale staat voor woensdag 3 juni op het programma in Aréna Sóstó in Székesfehérvár. De finale is op 6 juni om 21.00 uur in Stadion Stožice in Ljubljana. De mogelijke tegenstanders zijn Spanje, Kroatië, Portugal en Italië.

Vermoedelijke opstelling Jong Oranje: Bijlow; Teze, Schuurs, Botman, Bakker; Harroui, Matusiwa, De Wit; Stengs, Boadu, Kluivert

Vermoedelijke opstelling Jong Frankrijk: Meslier; Dagba, Upamecano, Konaté, Maouassa; Tchouaméni, Soumaré; Diaby, Aouar, Ikoné; Édouard