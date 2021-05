Open brief van Zidane over vertrek bij Real: ‘Er werd opzettelijk gelekt’

Maandag, 31 mei 2021 om 08:28 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:46

Zinédine Zidane heeft maandag in een open brief in de Spaanse sportkrant AS uitleg gegeven over zijn vertrek bij Real Madrid. De 48-jarige trainer laat weten dat hij niet meer het volledige vertrouwen van het bestuur van Real Madrid voelde en daarom ervoor koos om zijn nog eenjarige contract niet uit te dienen. De Spaanse topclub greep dit seizoen naast alle prijzen, zowel nationaal als internationaal. “Ik weet hoe het in de voetballerij werkt en ik ken de eisen bij een club als Real Madrid. Als je niet wint, dan moet je gaan.”

“Ik vertrek, maar niet omdat ik het werk als trainer zat ben”, benadrukt Zidane, die in 2018 ook al ervoor koos om Real Madrid te verlaten. Toen had hij echter in 2,5 jaar tijd liefst drie keer de Champions League gewonnen. “Toen voelde ik dat het team een nieuwe koers nodig had om na zoveel overwinningen en zoveel prijzen aan de top te blijven. Nu is dat anders", geeft de Fransman in de open brief te kennen. "Ik vertrek omdat ik voelde dat de club me niet langer het vertrouwen geeft dat ik nodig heb. Ik krijg niet de steun om op de middellange of lange termijn iets op te bouwen.”

Het artikel gaat verder onder de video Engelaar blikt terug op Oranje-tijd: 'Dat was voor Van Basten later wellicht moeilijker' Meer videos

“Als je niet wint, moet je gaan. Maar nu wordt alles wat ik in het verleden heb opgebouwd zomaar vergeten”, benadrukt Zidane. “Ik ben een winnaar en was hier om prijzen te pakken, maar de mensen zijn nog belangrijker voor mij, hoe zij zich voelen. Tot op zekere hoogte ben ik daar zelfs voor terechtgewezen. Het deed veel pijn als ik na een nederlaag las dat ik ontslagen zou worden als we de volgende wedstrijd niet zouden winnen. Zulke dingen werden opzettelijk naar de pers gelekt, om twijfels en misverstanden te veroorzaken.”

“Ik heb niet om privileges gevraagd, zeker niet, alleen om wat meer respect voor het verleden. Gelukkig had ik een paar geweldige jongens in mijn ploeg. Toen het slecht ging, hebben zij me gered met geweldige overwinningen. Omdat ze in mij geloofden en omdat ze wisten dat ik in hen geloofde.” Zidane benadrukt dat hij ‘natuurlijk’ niet de beste trainer ter wereld is. “Maar ik ben in staat om iedereen, of het nu een speler of een lid van de staf is, de kracht en het vertrouwen te geven om zijn werk goed te doen.”

“Ik weet precies wat een team nodig heeft. In mijn twintig jaar bij Real heb ik geleerd dat de fans willen dat we winnen, wat logisch is, maar vooral dat de spelers alles geven voor de club. Ik kan garanderen dat wij altijd de volle honderd procent hebben gegeven.” Real Madrid werd achter Atlético Madrid tweede in La Liga en werd uitgeschakeld in de halve finales van de Champions League (door Chelsea) en de achtste finales van de Copa del Rey (door derdedivisionist Alcoyano).