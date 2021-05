Van Hanegem: ‘Onvoorstelbaar, ik was zelf echt al lang weggeweest’

Maandag, 31 mei 2021 om 08:12 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:24

Willem van Hanegem kijkt met afgrijzen naar de manier waarop Ronald Koeman wordt behandeld bij Barcelona. Voorzitter Joan Laporta kondigde onlangs grote veranderingen aan bij Barcelona en sindsdien is het onduidelijk of er nog plaats is voor de Nederlander. Wasserman, het bedrijf dat de belangen van Koeman behartigt, laakte reeds de manier waarop Koeman wordt behandeld en Van Hanegem had het zelf wel geweten.

“Hoe ze daar met Ronald Koeman omgaan, dat is bijna onvoorstelbaar. Tot zelfs suggereren dat het met zijn hart allemaal niet in orde zou zijn. Ik snap wel dat Laporta er op uit is dat hij zelf opstapt. Anders kost het geld”, vertelt Van Hanegem maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad. Spaanse media gaan uit van een kostenpost van minimaal tien miljoen euro: het resterende salaris van Koeman én zijn technische staf tot het einde van het contract. Een bedrag dat Barcelona op andere vlakken beter kan gebruiken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“En ik snap dat Koeman het niet doet, maar ik was zelf echt al lang weggeweest”, stelt Van Hanegem. “Dan maar geen miljoenen, maar ik zou mij nooit zo laten behandelen door zulke mensen. Zeker niet als ik de club na een ellendige periode met dat gezanik rond Lionel Messi zichtbaar weer vooruit had geholpen. Ik was naar huis gevlogen en de groeten. Koeman vindt wel weer een mooie club toch?”

Volgens Spaanse media moest Koeman vorige week naar het ziekenhuis vanwege angstaanvallen als gevolg van de onzekerheid over zijn toekomst. “Hij heeft ons flink laten schrikken, maar gelukkig gaat het weer goed met hem”, zei Laporta, die daarmee de berichten over een spoedopname van Koeman leek te bevestigen. Zaakwaarnemer Rob Jansen liet echter al snel weten dat het om een controle ging. “Hij heeft een hartkatheterisatie gehad en wordt dus af en toe gecontroleerd.”

Jansen benadrukte dat Laporta dergelijke dingen ook helemaal niet mag zeggen. "Dat is schending van de privacy. Het is totale onzin. Meer is het niet.” Het managementbureau betreurde daarna de handelwijze van Laporta. Dat bleek uit een tweet, die na ongeveer een uur werd verwijderd. “Stel je voor, ik wil met je trouwen, maar heb wel mijn twijfels", zo viel te lezen op het Twitter-account van Wasserman. "Geef me twee weken om een betere partner te vinden. Als me dat niet lukt, kunnen we alsnog met elkaar trouwen."