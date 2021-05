Copa América dreigt twee weken voor start plots afgelast te worden

Maandag, 31 mei 2021 om 07:30 • Daniel Cabot Kerkdijk

De Copa América wordt over twee weken ook niet in Argentinië gespeeld, zo heeft de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL besloten. De bond gaf geen reden voor de annulering van Argentinië als gastland, maar vermoedelijk heeft dit te maken met de toename van het aantal coronabesmettingen in Argentinië. Het is onduidelijk waar het toernooi nu wel kan worden afgewerkt en of het überhaupt nog doorgaat.

De Copa América zou aanvankelijk tussen 13 juni en 10 juli in Argentinië én Colombia gespeeld worden, maar de Zuid-Amerikaanse voetbalbond schrapte Colombia eerder al als gastland vanwege de gespannen politieke situatie in het land. Op Twitter laat CONMEBOL weten dat de bond ‘gezien de huidige omstandigheden’ het besluit heeft genomen.

De voetbalbond ‘analyseert het aanbod van andere landen die interesse hebben getoond in het hosten van het continentale toernooi’ en maakt binnenkort nieuws hierover bekend. Zuid-Amerikaanse media stellen dat Chili en de Verenigde Staten opties zijn om de evenknie van het EK te organiseren, al is het maar de vraag of welk land dan ook een toernooi van een dergelijke omvang zo kort van tevoren kan organiseren.

Bij de vorige editie in 2019 ging de titel naar gastland Brazilië, dat in de finale met 3-1 te sterk was voor Peru. De Copa América zou eigenlijk vorig jaar zomer worden gespeeld, maar door de coronapandemie werd het toernooi met een jaar uitgesteld. Aan het toernooi doen geen twaalf maar tien landen mee omdat Australië en Qatar, beide uitgenodigd, drie maanden geleden moesten afzeggen wegens veranderingen in hun kwalificatiecyclus richting het WK.