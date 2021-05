Valentijn Driessen vreest het ergste: ‘Oranje gaat doen wat iedereen doet’

Maandag, 31 mei 2021 om 07:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:53

Valentijn Driessen vreest het ergste voor het EK na de Europese triomfen van Chelsea en Villarreal. De club uit Londen veroverde afgelopen zaterdag de Champions League door Manchester City te verslaan en Villarreal won vorige week woensdag met de Europa League zijn eerste Europese prijs door Manchester United na strafschoppen het nakijken te geven. Driessen voorziet dat de bondscoaches op het EK kopieergedrag gaan vertonen. “Afwachtend reactievoetbal in een 5-3-2-formatie is een succesvolle weg naar een hoofdprijs.”

Driessen heeft weinig met het 5-3-2-systeem en weet dat Frank de Boer zijn voornemen om een 5-3-2-systeem te spelen niet onder stoelen of banken steekt. De chef voetbal van De Telegraaf lacht erom dat het systeem volgens De Boer zelfs een dominante variant kan zijn. “Maar dan alleen tegen voetbaldwergen zeker?”, vraagt Driessen zich maandag openlijk in zijn column in het dagblad af. “Het 4-3-3-systeem, waarin de Nederlandse identiteit zit geborgd, wordt zomaar losgelaten. Het unique selling point heeft zoveel succes gebracht en is iets waarmee iedereen in Nederland is opgegroeid."

“Met allerlei argumenten wordt het ’anders durven zijn’ losgelaten en gaat Oranje doen wat iedereen doet.” Driessen kan weinig met argumenten als het gebrek aan buitenspelers, of dat de spelers ook bij hun clubs vaak 5-3-2 spelen of dat het Nederlands elftal met dit systeem derde werd op het WK van 2014, ook al moest Louis van Gaal destijds vaak overschakelen op een 4-3-3-systeem om uiteindelijk te winnen. “Bondscoach Bert van Marwijk haalde vier jaar eerder in Zuid-Afrika in een 4-3-3-systeem de finale van het WK. Oranje werd tweede van de wereld”, countert Driessen.

In de optiek van Driessen is ook Josep Guardiola op een dwaalspoor gebracht sinds hij na zijn tijd bij Barcelona telkenmale naast de Champions League grijpt. “Hij is daadwerkelijk gaan denken dat het onmogelijk is om met zijn aanvallende manier van spelen de internationale hoofdprijs te winnen. Steeds meer middenvelders kwamen in de aanval te spelen en kracht in de middenlinie werd belangrijker dan creativiteit, passing en finesse.”

“Als Guardiola al niet meer gelooft in aanvallen en Atlético Madrid, Internazionale en Lille OSC kampioen worden in hun land met als uitgangspunt niet te verliezen, dan zal de amusementswaarde op het EK onder nul zakken”, voorziet Driessen. De Boer zelf is van mening dat Oranje met meerdere systemen moet kunnen spelen. "We gaan wedstrijd voor wedstrijd bekijken waarmee de kans op succes het grootst is", zei de bondscoach zondag.

De Boer is niet van plan op 'de Chelsea- of Villarreal-manier' te spelen en te rekenen op de tegenaanval. "Al doe je zeker Chelsea tekort als je zegt dat ze verdedigend spelen, de bal veroveren en dan snel de tegenaanval inzetten met een lange bal naar voren. Ze kunnen ook geweldig onder de druk uit voetballen. Vanwege Josep Guardiola en zijn manier van spelen met Manchester City had ik hem de Champions League gegund, maar Chelsea speelde erg goed.”