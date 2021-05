De Boer: ‘300 interlands, 600 doelpunten, het telt uiteindelijk allemaal niet’

Zondag, 30 mei 2021 om 23:33 • Dominic Mostert

Frank de Boer waarschuwt zijn spelers ervoor om niet dezelfde fouten te maken als hij maakte in zijn eigen loopbaan. De bondscoach vindt dat hij niet altijd het maximale uit zijn carrière heeft gehaald. De focus ontbrak soms bij De Boer en hij probeert zijn spelers continu te wijzen op het belang daarvan, zo vertelt de voormalig verdediger zondag aan De Telegraaf.

De Boer zegt dat hij nu, op zijn 51ste, meer afgetraind is dan hij als voetballer was. "Af en toe mijmer ik weleens of ik wel alles uit mijn carrière heb gehaald. Bij Barcelona bijvoorbeeld. Heb ik daar de beste Frank de Boer laten zien? Nee, het was goed, maar het had nog beter gekund", vertelt De Boer, die tussen 1999 en 2003 uitkwam voor Barcelona. Hij raadt zijn spelers aan om 'alles opzij te zetten' en 'nergens iets te laten liggen', zowel op individueel niveau als in groepsverband.

"Geef randzaken geen ruimte. Ik vertel uit mijn ervaring en Ruud van Nistelrooij uit zijn ervaring", aldus De Boer, die Van Nistelrooij als zijn rechterhand heeft bij Oranje. "We hebben een prachtig filmpje laten zien. Driehonderd interlands, zeshonderd doelpunten, het telt uiteindelijk allemaal niet. Het enige dat achter je naam komt te staan, zijn de prijzen. Je krijgt niet veel kansen. In 2016 en 2018 waren we er niet bij op het EK en WK. Besef dat het nu moet gebeuren."

De Boer speelde zelf 112 interlands, waarin hij 13 keer scoorde; Van Nistelrooij kwam tot 70 optredens en 35 doelpunten. Een hoofdprijs wonnen ze niet met Oranje. De Boer hoopt dat als bondscoach deze zomer wel te doen. "De halve finale is het doel, maar we gaan voor de Europese titel. Alleen kan je niet zomaar aan de kwaliteiten van al die andere landen voorbijgaan. Vandaar dat we meerdere systemen moeten kunnen spelen: 4-3-3, 5-3-2, 3-5-2, 3-4-3. We gaan wedstrijd voor wedstrijd bekijken waarmee de kans op succes het grootst is."