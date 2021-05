Zambia zoekt toenadering tot enkelvoudig international van Oranje

Zondag, 30 mei 2021 om 23:18

De voetbalbond van Zambia heeft de pijlen gericht op Guus Til. Bondscoach Milutin Sredojevic bevestigt zondag in de Zambiaanse pers dat de middenvelder van Spartak Moskou, die volgend seizoen aan Feyenoord wordt verhuurd, in beeld is om de nationale ploeg te versterken. Til werd geboren in Zambia, waar zijn vader ontwikkelingswerk deed.

"We hebben hem benaderd", wordt Sredojevic geciteerd door The Lusaka Times. "We zullen zien wat de toekomst brengt. Er spelen een paar goede jonge spelers bij Zambia en het zou prachtig zijn om Til daarmee te laten samenspelen. Een team met Til, Patson Daka (spits van Red Bull Salzburg, red.), Enock Mwepu (middenvelder van Red Bull Salzburg) en Fashion Sakala (spits van KV Oostende) zou overweldigend zijn."

Til werd in maart 2018 door toenmalig bondscoach Ronald Koeman voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. Hij bleef op de bank zitten in het oefenduel met Engeland (0-1 nederlaag), maar maakte drie dagen later zijn debuut als invaller in de gewonnen oefeninterland (0-3) tegen Portugal in Genève. Til werd sindsdien niet meer opgeroepen. Omdat hij alleen een oefenduel speelde, zou hij de overstap naar Zambia kunnen maken. Til speelde ook negen interlands voor Jong Oranje.

Zambia is de nummer 87 van de FIFA-wereldranglijst. Het land won in 2012 nog de Afrika Cup, maar wist zich niet te kwalificeren voor de laatste drie edities en plaatste zich daarnaast nog nooit voor een WK. Til werd vorig seizoen door Spartak verhuurd aan Freiburg, maar kwam in de Bundesliga niet uit de verf. Het is een kwestie van tijd voordat Feyenoord bevestigt volgend seizoen de beschikking te hebben over de middenvelder.