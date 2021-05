‘Zelfs als ik de beste op de training was, was er een glazen plafond bij PSV’

Zondag, 30 mei 2021 om 22:47 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:00

Kristófer Kristinsson kijkt overwegend positief terug op zijn seizoen bij Jong PSV. De aanvaller werd gehuurd van Grenoble en groeide met acht doelpunten uit tot clubtopscorer van de beloftenploeg. Kristinsson keert deze zomer terug in Frankrijk en vertelt in een interview met Grenoble Foot dat hij nog niet weet hoe zijn toekomst eruitziet. De 22-jarige aanvaller, die tussen 2017 en 2019 ook voor Willem II speelde, ligt tot medio 2022 vast bij de nummer vier van het afgelopen seizoen in de Ligue 2.

"Het was een goed seizoen, waarin blessures mij bespaard zijn gebleven en ik weer in vorm heb kunnen raken", zegt Kristinsson, die in de slotfase van het seizoen wel vier wedstrijden miste door een besmetting met het coronavirus. "Ik heb 32 wedstrijden gespeeld en ben geëindigd als clubtopscorer met acht doelpunten." Kristinsson heeft in Eindhoven het ritme gevonden dat hij 'miste in Grenoble', voegt hij toe. "Ik heb hier veel wedstrijden achter elkaar kunnen spelen, ook al had ik niet altijd een basisplaats."

Kristinsson maakte in 21 van zijn 32 optredens zijn opwachting als invaller. "Aangezien ik niet uit de jeugdopleiding van PSV kom en slechts gehuurd werd, was het beleid van de club om de eigen talenten de voorkeur te geven en zich te laten ontwikkelen. Dat was best frustrerend. Zelfs als ik de beste speler op het trainingsveld was, was er een glazen plafond." Kristinsson trainde wel meerdere keren mee met PSV 1, vertelt hij. "Wat een talent speelt daar! Ik was onder de indruk. Het niveau was heel goed. Er is geen ruimte voor fouten op de training."

"Ik ben speler van Grenoble", reageert de IJslander op de vraag waar hij volgend seizoen speelt. "De club heeft me opgedragen om me eind juni weer te melden, dus ik zal er zijn. Ik heb mijn vlucht al geboekt. Ik sta constant in contact met de club. Na mijn verhuurperiode hebben ze gevraagd wat ik wil, maar ik heb gezegd dat ik eerst hun plannen wil horen. Ik denk dat PSV me wel had willen behouden, maar ze wilden geen transfersom voor me betalen. Ik sta niet in contact met andere clubs." Kristinsson heeft een helder doel voor volgend seizoen. "Ik wil gewoon voetballen. Als Grenoble me garanties kan bieden, dan keer ik met plezier terug."