Dest kent bijzonder ongelukkig optreden tegen nummer 13 van FIFA-ranglijst

Zondag, 30 mei 2021 om 22:05 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:12

Zwitserland heeft de eerste van twee oefenwedstrijden ter voorbereiding op het EK winnend afgesloten. De ploeg van bondscoach Vladimir Petkovic won zondag in Sankt Gallen met 2-1 van de Verenigde Staten. Zwitserland speelt donderdag nog een oefenduel met Liechtenstein, terwijl Team USA zich voorbereidt op de halve finale van de CONCACAF Nations League tegen Honduras van donderdagnacht.

Sergiño Dest had als linksback een basisplaats bij de Verenigde Staten en speelde een hoofdrol in de eerste en tweede helft. In minuut 36, bij een 1-1 stand, miste hij een grote kans: in de korte hoek stuitte Dest op keeper Yann Sommer, na een knappe individuele actie in het zestienmetergebied. Enkele minuten later veroorzaakte de ex-Ajacied een strafschop. Dest kreeg de bal tegen de hand na een pass van Silvan Widmer in het zestienmetergebied, waarna arbiter Harm Osmers naar de stip wees. Voormalig PSV’er Ricardo Rodríguez ontfermde zich over de penalty en schoot naast het doel.

De 0-1 was al in de vijfde minuut gevallen. Zwitserland kreeg de bal niet uit het eigen strafschopgebied na een indraaiende voorzet van Giovanni Reyna, waardoor Sebastian Lletget een schietkans kon benutten. Vijf minuten daarna kwam de nummer dertien van de FIFA-wereldranglijst op gelijke hoogte. Widmer bereikte Rodríguez met een knappe breedtepass. De vleugelspeler kreeg de bal buiten het strafschopgebied voor de voeten en liet doelman Ethan Horvath kansloos, doordat Reggie Cannon de bal met de hak van richting veranderde.

In de openingsfase van de tweede helft liet Reyna na om de Verenigde Staten op voorsprong te schieten. Van net buiten het strafschopgebied schoot de aanvaller tegen de buitenkant van de paal. Daarna probeerde Breel Embolo het aan de overzijde tweemaal vanuit de korte hoek, maar doelman Horvath bracht redding met het hoofd en het lichaam. Na een klein uur greep Zwitserland alsnog de leiding. Door een mislukte poging van Dest om een bal weg te werken ontstond via Embolo een vrije schietkans voor Steven Zubner: 2-1. Remo Freuler en Haris Seferovic lieten in de slotfase nog grote kansen op de 3-1 onbenut.