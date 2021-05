Haaland zet bloemetjes buiten: ‘Hij heeft 6428 negatieve tests gehad’

Zondag, 30 mei 2021 om 19:49 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:32

Erling Braut Haaland en Martin Ödegaard hebben voor enige opschudding gezorgd op social media. Zaterdagavond plaatste Ödegaard een foto op zijn Instagram Story, waar de poserende Arsenal-huurling met de spits van Borussia Dortmund te zien is in het uitgaansleven van Marbella. De Noren verblijven momenteel met de nationale ploeg in de Zuid-Spaanse badplaats voor een trainingskamp. Bondscoach Stäle Solbakken neemt het tijdens een persmoment op voor zijn pupillen, die kritiek kregen te verwerken vanuit Noorwegen.

Op de avond voordat de Noorse selectie bijeenkwam voor de groepstraining, besloten Haaland en Ödegaard het Andalusische nachtleven in te duiken. “Topscorer Champions League”, zet de middenvelder als begeleidende tekst op de Story, waarin hij ook Haaland tagt en Marbella als locatie toevoegt. In Noorwegen werd er verontwaardigd gereageerd op het nachtelijke uitstapje van de sterspelers van het Scandinavische land, maar Solbakken haalt zijn schouders op over het voorval.

“Hij is een jonge speler die al lange tijd op een zeer hoog niveau en onder zeer grote druk speelt. Hij heeft alle coronaprotocollen altijd gerespecteerd en heeft 6428 negatieve tests gehad. Hij is 72 uur en 48 uur getest van tevoren en ook op zaterdag legde hij een negatieve test af bij aankomst”, zo laat de bondscoach weten in de Noorse pers. In Andalusië, de autonome regio waarin Marbella gelegen is, zijn de discotheken en bars geopend tot na middernacht en is het toegestaan om binnen met maximaal acht personen aan een tafel te zitten.

“Tijdens deze pandemie gaat het ook een beetje om kunnen leven. Sommigen houden zich meer bezig met het leven dan alleen maar praten over angst, angst en angst. Dus als Erling een beetje stoom wil afblazen in Marbella voordat we de conditie weer op peil gaan brengen, dan denk ik dat hij dat moet doen zonder dat er een ‘probleem’ van gemaakt wordt”, besluit Solbakken, die zich met Noorwegen niet wist te plaatsen voor het komende EK.

Noorwegen werkt komende woensdag een oefenwedstrijd af tegen Luxemburg in La Rosaleda, het stadion waar Málaga normaliter zijn thuisduels speelt. Vier dagen later staat op dezelfde locatie een vriendschappelijke ontmoeting met Griekenland op het programma. De eerstvolgende officiële wedstrijd vindt voor de Noren plaats op 1 september, wanneer Nederland de tegenstander is in Groep G van de WK-kwalificatiereeks.