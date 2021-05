Karim Benzema: ‘Ik heb Frankrijk en de Fransen nooit de schuld gegeven’

Zondag, 30 mei 2021 om 17:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:30

Karim Benzema is gelukkig met zijn terugkeer in de nationale ploeg van Frankrijk. De spits van Real Madrid werd na een afwezigheid van zes jaar geselecteerd voor het EK. Hij raakte zijn plek bij les Bleus kwijt na de vermeende chantage van Mathieu Valbuena met een sekstape, maar op een persconferentie in de aanloop naar de oefeninterland tegen Wales wil Benzema daar niet te veel woorden aan vuilmaken. De 87-voudig international benadrukt naar de toekomst te kijken en spreekt zijn blijdschap uit over zijn rentree.

Zondagmiddag staat Benzema de pers te woord in Clairefontaine-en-Yvelines; woensdag wacht het duel met Wales. "Ik ben heel blij om hier te zijn. Het gaat allemaal goed. Ik ken een aantal jongens in de selectie al, en de andere jongens heb ik inmiddels leren kennen", vertelt Benzema, die geen antwoord geeft op de vraag wie contact opnam met wie: belde hij Deschamps, of belde Deschamps hem? "Dat doet er niet toe. Het belangrijkste is dat we elkaar hebben gesproken. We hebben het gehad over voetbal en over andere dingen. Het was een lang en goed gesprek. Het belangrijkste is dat ik blij ben om hier weer te zijn."

"Wat is gebeurd, is gebeurd. Er zijn altijd dingen waar je spijt van hebt. We kunnen de tijd niet terugdraaien. Het gaat erom wat op het veld gebeurt. Ik focus me zoveel mogelijk op het voetbal. De rest moeten we beetje bij beetje vergeten", vervolgt Benzema. Hij denkt dat zijn prestaties op clubniveau de voornaamste reden zijn voor zijn terugkeer. Benzema was dit seizoen goed voor 30 doelpunten en 9 assists in 46 officiële duels. "Je spreekt met je voeten. Je moet altijd goed presteren bij je club en nooit opgeven", aldus de spits, die niet wil bevestigen of ontkennen dat hij zijn excuses heeft moeten aanbieden voor zijn terugkeer.

"We hebben over veel verschillende dingen gesproken", zegt hij daarover. "Ik ben hier niet om die gesprekken te herhalen. Het waren privégesprekken." Als Benzema wordt gevraagd om zijn relatie met Deschamps te beschrijven, spreekt hij van een 'trainer/speler-relatie'. "We kunnen goed met elkaar door een deur." Het deed Benzema pijn om de eindtoernooien van 2016 en 2018 te missen, maar hij verloor de hoop op een terugkeer nooit. "Anders zou ik hier vandaag niet zijn. Ik heb nooit opgegeven. Het was mentaal moeilijk, maar het is nu eenmaal een deel van mijn carrière geweest en ik heb er altijd voor gevochten."

Benzema heeft Frankrijk als land, of het Franse volk, nooit de schuld gegeven van zijn absentie, voegt hij desgevraagd toe. "Nee. Als je niet geselecteerd wordt, moet je alleen jezelf daar de schuld van geven. Je moet jezelf afvragen wat je kunt doen om terug te keren." Benzema zal voor het eerst in zijn carrière samenspelen met Kylian Mbappé, die vorige week dinsdag zijn enthousiasme over de samenwerking duidelijk maakte via Instagram. "Hij is een fenomeen", zegt Benzema. "Hij beweegt veel, is snel en is behendig voor de goal. Maar ik hoef jullie niet te vertellen wat voor speler hij is."