Frank de Boer: ‘Dat was een slip of the tongue, dat is een fout geweest’

Zondag, 30 mei 2021 om 17:28 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:31

Frank de Boer kijkt met een slecht gevoel terug zijn persconferentie van afgelopen woensdag. De bondscoach stond na afloop van de bekendmaking van de definitieve Oranje-selectie de pers te woord, en zijn uitspraken leverden hem de nodige kritiek op. Voor de camera van de NOS gaat de keuzeheer door het stof en erkent hij dat het ‘niet de beste persconferentie’ geweest is.

"Ik kijk natuurlijk niet zo goed terug op mijn persconferentie”, reageert De Boer desgevraagd op het veelbesproken moment. “Laten we ervan uitgaan dat het niet mijn beste persconferentie was, maar daar wil ik het eigenlijk bij laten. We hebben een hele korte voorbereiding, en laten we ons daar op focussen. De omstandigheden hier zijn fantastisch. Ik hoorde er goede geluiden over. Het is hartstikke mooi om hier te vertoeven en ons hier voor te bereiden op het EK”, aldus de keuzeheer.

De Boer maakte woensdag de definitieve selectie voor het EK bekend. Na afloop van de bekendmaking vergiste de bondscoach zich in het aantal speelminuten voor Donny van de Beek, die dit seizoen niet 'iets van 4.000' speelminuten maakte bij Manchester United, maar 1.457. Daarnaast werd afvaller Jeremiah St. Juste niet persoonlijk op de hoogte gebracht en vernam Anwar El Ghazi het nieuws dat hij niet bij de definitieve selectie zat voor een draaiende camera via een bericht op WhatsApp.

De Boer gaf toe dat hij niet elke afvaller heeft gebeld, in tegenstelling tot wat hij op de persconferentie aangaf. "Dat was een slip of the tongue. Dat is een fout geweest", aldus De Boer, die zondag pas Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum zag aansluiten bij de Oranje-selectie. Nathan Aké zat zaterdagavond bij de wedstrijdselectie van Manchester City, dat de Champions League-finale verloor van Chelsea (0-1) en sluit later deze week aan.