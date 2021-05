‘Ik vond het onterecht dat ik met Oranje niet naar het WK 2010 mocht’

Zondag, 30 mei 2021 om 16:51 • Dominic Mostert

Orlando Engelaar kwam tussen 2007 en 2010 tot veertien interlands voor het Nederlands elftal. Dat hadden er meer kunnen zijn, maar zijn interlandloopbaan kwam prompt ten einde. Engelaar werd tot zijn eigen verbazing niet opgenomen in de selectie voor het WK 2010, waarna hij bedankte voor de mogelijkheid om in de eerste interland na het hoofdtoernooi in actie te komen. Die beslissing luidde zijn afscheid in. In een interview blikt de voormalig middenvelder van onder meer FC Twente en PSV terug op zijn tijd in Oranje. Verder vertelt hij over zijn werkzaamheden als spelersmakelaar en waarom hij zijn spelers het liefst in Nederland laat rijpen.

Engelaar werd door Marco van Basten geselecteerd voor het EK 2008 en vormde met Nigel de Jong het defensieve blok op het middenveld. Hij maakte ook deel uit van de voorlopige selectie voor het WK 2010, maar toenmalig bondscoach Bert van Marwijk gaf Stijn Schaars de voorkeur. Die beslissing deed zoveel pijn, dat Engelaar zich er niet toe kon zetten om meteen na het WK terug te keren bij Oranje. Hij liet een oefeninterland tegen Oekraïne schieten; destijds noemde hij dat een van de moeilijkste beslissingen in zijn leven. "Ik heb daar zeker geen spijt van. Ik heb ook zeker niet bedankt. Dat heeft de bondscoach toen voor mij gedaan. Hij vond dat dat het risico was, omdat ik die wedstrijd niet speelde. Maar ik heb er geen spijt van", vertelt hij.

Engelaar blikt terug op Oranje-tijd: 'Dat was voor Van Basten later wellicht moeilijker'

"Ik had toen zo’n litteken over van het gemiste WK. Ik vond het ook niet terecht. Ik had een goed EK gespeeld, ik was basisspeler, ik had het hartstikke goed gedaan… Dus ik vond het gewoon niet terecht dat hij me zomaar buiten die selectie liet", blikt de voormalig middenvelder terug. "Het was niet op basis van voetballende redenen. Dat deed gewoon heel veel pijn, zeker als je ziet hoe het WK daarna verliep. Het was een fantastisch WK. Dat gun ik alle jongens zeker. Maar zo’n oefenwedstrijd daarna, waar niemand echt bij hoefde te zijn, met allemaal jonge jongens uit Jong Oranje… Dat kon ik op dat moment gewoon niet opbrengen. Het was misschien niet verstandig, maar ik had niet het gevoel dat hij me serieus nam."

"Ik had niet het idee dat hij me erbij haalde met het idee om mij de kans te geven om er weer bij te komen", zegt Engelaar over Van Marwijk. "Dan had hij me wel meegenomen naar het WK. Ik wist gewoon dat ik geen toekomst had. Dat oefenwedstrijdje zou daar niet heel veel aan veranderen. Ik heb hem opgebeld en gezegd dat ik te veel pijn had en het niet kon opbrengen. Ik zei dat ik niet bedankte en dat ik hoopte dat hij me erna wel weer zou oproepen. Maar ik wilde even bijkomen. Vervolgens heeft hij de keuze gemaakt om me niet meer op te roepen. Dat is de consequentie en die moet je accepteren."