Frenkie de Jong is ‘niet verbaasd’ over mogelijk ontslag Ronald Koeman

Zondag, 30 mei 2021 om 17:11 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:15

Frenkie de Jong heeft zondag voor het eerst gereageerd op de rel omtrent Ronald Koeman bij Barcelona. Kort na aankomst op het trainingskamp van Oranje in Lagos laat de middenvelder tegenover het Algemeen Dagblad onder meer weten dat het hem ‘niet verbaast’ dat de Nederlandse oefenmeester onder vuur ligt bij Barça.

“Persoonlijk hoop ik dat Koeman blijft”, maakt De Jong direct duidelijk in het gesprek met de krant. “Ik heb een goede band met hem. Maar ik heb daar verder weinig invloed op, denk ik. Ik moet ook gewoon afwachten wat er gebeurt.” De voormalig Ajacied sloot zelf op zondag pas aan de Oranje-selectie en heeft verder weinig extra informatie meegekregen over de situatie van Koeman. Het seizoen in Spanje kwam afgelopen week pas ten einde en De Jong vertrok nadien naar zijn geboorteplaats Arkel voor een week vakantie.

Het feit dat Koeman onder vuur ligt komt voor De Jong niet als een donderslag bij heldere hemel. “Gewoon omdat Barcelona nu eenmaal een van de grootste clubs is van Spanje. Daar wordt altijd van je verwacht dat je kampioen wordt. Door de pers en het publiek, maar als speler wil je dat natuurlijk ook. Als je het dan niet lukt, heb je het in de ogen van mensen niet goed gedaan. Zo werkt het nu eenmaal”, aldus de middenvelder.

Op vrijdag ontstond er onenigheid rondom Koeman nadat de voorzitter van Barcelona, Joan Laporta, gezegd had dat de keuzeheer met spoed opgenomen was in het ziekenhuis wegens een paniekaanval. Later bleek dat Koeman inderdaad een bezoek had gebracht aan het ziekenhuis, maar dat het ging om een routinecontrole. Het managementbureau van Koeman liet vervolgens via Twitter blijken helemaal klaar te zijn met de Barcelona-preses.