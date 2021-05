Frenkie de Jong ziet één topfavoriet voor eindzege EK: ‘Gezien de selectie’

Zondag, 30 mei 2021 om 16:09 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:09

Frenkie de Jong schaart het Nederlands elftal niet bij de topfavorieten voor de eindzege op het EK. De middenvelder van Barcelona arriveerde zondag rond de klok van 14.00 uur in Lagos om zich aan te sluiten bij het trainingskamp van Oranje. In gesprek met Pascal Kamperman van ESPN geeft De Jong aan dat hij Frankrijk de grootste kans toedicht om het EK te winnen.

“Ik denk niet dat we topfavoriet zijn, zeker niet”, opent De Jong desgevraagd over de kansen van Oranje op het EK. “Maar ik denk wel dat we bij de landen zitten die een kans maken. Ik denk dat Frankrijk gezien de selectie de topfavoriet is op dit moment. Bovendien zijn zij de regerend wereldkampioenen. En daarna heb je nog meer landen die heel veel kwaliteit hebben.”

Door het late seizoenseinde in Spanje sloot De Jong zondagmiddag pas aan bij het Oranje-kamp. Mede daardoor heeft het lang geduurd voordat het ‘EK-gevoel’ begon op te komen bij de voormalig Ajacied. “Het heeft wel een tijdje geduurd, misschien ook door corona”, zegt De Jong over zijn sentiment rondom het EK. “Maar zo lang de nationale competities nog doorlopen, ligt daar de focus natuurlijk op. En je merkt wel dat de focus steeds meer richting het EK gaat, nu de nationale competities zijn afgelopen.”

Het seizoen in LaLiga kwam vorige week pas ten einde. Atlético Madrid wist op de zinderende slotdag in Spanje beslag te leggen op de landstitel ten koste van Real Madrid. Voor Barcelona verdween de titelhoop een week eerder al als sneeuw voor de zon, toen er op eigen veld met 1-2 verloren werd van Celta de Vigo. In tegenstelling tot Lionel Messi en Pedri, die al eerder op vakantie mochten van trainer Ronald Koeman, kwam De Jong nog wel in actie tijdens de laatste seizoenswedstrijd tegen Eibar (0-1 winst).

Met de spelersgroep heeft De Jong op het moment van het interview nog geen contact gehad. “Ik heb nog niet eens iedereen gesproken en ik sta er nu al voor jullie. Jullie worden heel belangrijk gemaakt, ik weet ook niet waarom. Ik ga ze zometeen spreken”, besluit hij glimlachend. Ook Georginio Wijnaldum, die tot vorige week nog namens Liverpool in actie kwam in de Premier League, sloot pas zondag aan bij de groepstraining van Oranje. Nathan Aké zat zaterdagavond bij de wedstrijdselectie van Manchester City, dat de Champions League-finale verloor van Chelsea (0-1). De centrale verdediger sluit later deze week aan.

Frenkie de Jong ziet @OnsOranje niet als topfavoriet, maar wel als kanshebber voor de EK-titel. pic.twitter.com/IKzW3a0MuB — ESPN NL (@ESPNnl) May 30, 2021