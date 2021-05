De Ligt staakt eerste Oranje-training in Lagos na warming-up

Het Nederlands elftal heeft zondagmiddag de eerste training afgewerkt in Portugal, waar de ploeg van bondscoach Frank de Boer zich voorbereidt op het EK. Matthijs de Ligt haakte al snel af. Volgens diverse media stapte de Juventus-verdediger na een uitgebreide warming-up uit. Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Nathan Aké ontbreken nog bij de Oranje-selectie.

De Ligt hield het na een uitgebreide warming-up voor gezien. Vorige week liet de mandekker zich nog wisselen in het duel van Juventus met Bologna, nadat hij enkele trappen op zijn enkel te verwerken had gekregen. Zondagmiddag keerde De Ligt overigens nog wel terug op het trainingsveld om individuele oefeningen te doen. In de loop van zondag spreekt De Boer met de aanwezige media. Naar verwachting zal dan meer duidelijk worden over de situatie van De Ligt.

De Jong en Wijnaldum melden zich later op de dag bij de Oranje-selectie. De twee middenvelders kregen van De Boer toestemming om pas later aan te sluiten. Ook Aké meldt zich vermoedelijk pas maandag. De verdediger zag zaterdagavond vanaf de bank zijn ploeggenoten van Manchester City de Champions League-finale verliezen van Chelsea (0-1). De overige spelers meldden zich vrijdag in Zeist bij Oranje, waarna zij zaterdag zijn afgereisd naar Portugal. Ook Jasper Cillessen is er nog niet bij in Portugal. De keeper van Valencia zit nog thuis in quarantaine na een positieve coronatest.

Het Nederlands elftal komt aanstaande woensdag in het Estádio Algarve in Almancil actie tegen Schotland (20.45 uur). Zaterdag keert de selectie van De Boer terug naar Nederland, waarna op zondag in de Grolsch Veste een oefenduel met Georgië wordt afgewerkt (18.00 uur). Het EK gaat voor Nederland op 13 juni van start met een wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Oekraïne (20.45 uur).