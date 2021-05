Edson Álvarez bedankt Lozano na ongelukkig moment in oefenduel

Zondag, 30 mei 2021 om 11:52 • Yanick Vos • Laatste update: 12:05

Mexico heeft in de nacht van zaterdag op zondag in de Verenigde Staten een oefenzege geboekt op IJsland. Ajacied Edson Álvarez stond in de basis bij de Mexicanen en hielp de tegenstander binnen het kwartier aan een voorsprong door een eigen doelpunt. Door twee treffers van ex-PSV’er Hirving Lozano won Mexico in het AT&T Stadium in Dallas met 2-1.

De wedstrijd was nog geen veertien minuten oud toen de IJslandse rechtsback Birkir Saevarsson met links een voorzet gaf in de richting van de tweede paal. De bal kwam tegen de knie van Álvarez aan, waardoor doelman Alfredo Talavera kansloos was. Mexico, waar PSV-middenvelder Érick Gutiérrez negentig minuten op de bank zat, kwam na rust sterk terug. Lozano kwam na ruim een uur spelen binnen de lijnen en leidde Mexico naar de overwinning.

#Amistoso ?????????? ?? Allá lejos en el partido, Birkir Már Sævarsson, con desvío en Edson Álvarez, ponía el 1-0 de #Islandia ante #México.pic.twitter.com/H8xFYGpPzl — Camino Mundial (@caminomundialok) May 30, 2021

Tien minuten na zijn invalbeurt tekende Lozano voor de 1-1. IJsland werd geklopt in de omschakeling nadat er slordig balverlies werd geleden op het middenveld. Diego Lainez bereikte Chucky, die beheerst afrondde. Vijf minuten later kreeg Héctor Herrera het publiek op de banken met een heerlijke actie op de achterlijn. Hij stuurde zijn tegenstander het bos in en gaf hoog voor, waarna Lozano het winnende doelpunt tegen de touwen kopte.

Mexico bereidt zich na de oefenzege op IJsland verder voor op de CONCACAF Nations League. Vrijdag staat de halve finale tegen Costa Rica op het programma. De winnaar van dat duel neemt het in de finale op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Honduras en de Verenigde Staten.