Bosz spreekt bij presentatie in Lyon over ‘gelijkenissen met Ajax’

Zondag, 30 mei 2021 om 11:06 • Yanick Vos • Laatste update: 11:15

Peter Bosz is zondagochtend gepresenteerd als nieuwe trainer van Olympique Lyon. Zaterdag werd al bekend dat de Nederlander is aangesteld bij de Franse topclub, waar hij een tweejarig contract heeft getekend. Bosz nam plaats naast voorzitter Jean-Michel Aulas en technisch directeur Juninho Pernambucano, en sprak de Franse media voor het eerst in zijn nieuwe rol toe.

Bosz, ex-trainer van onder meer Ajax, Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen, gaf aan ‘heel blij’ te zijn met zijn nieuwe club. "Dit is een heel, heel grote club. Dat heb ik gezien als speler, maar ook weer toen ik hier met Ajax kwam. Lyon heeft ook wel gelijkenissen met Ajax, wat betreft de jonge spelers, maar ook de speelstijl. Mijn filosofie? Aanvallend voetballen. We spelen voor de fans”, aldus Bosz, die de spelersgroep naar eigen zeggen al goed in beeld heeft. “Ik houd van goede spelers met techniek, slimme spelers. Bij Ajax en Bayer Leverkusen heb ik bovendien ervaring opgedaan met het werken met talenten. Als jonge spelers goed genoeg zijn, ben ik niet bang om ze op te stellen. Lyon beschikt over veel jonge talenten."

De Nederlandse trainer wil de Lyon-fans laten genieten van aantrekkelijk voetbal. “Het belangrijkste is uiteraard winnen, maar ik vind de manier waarop je wint net zo belangrijk. Ik ben voorstander van aanvallend voetbal. Maar om die speelstijl uit te voeren, heb je een goede organisatie nodig. Het zal enige tijd in beslag nemen om dat erin te slijpen.” Juninho gaf tijdens de persconferentie aan verheugd te zijn met de aanstelling van Bosz en ook Aulas is blij met zijn komst. “Communicatie is belangrijk, maar Peter spreekt al uitstekend Frans, dus dat komt goed”, aldus Aulas over de 57-jarige Bosz, die als speler tussen 1988 en 1991 speelde voor Toulon en in Lyon de opvolger is van Rudi Garcia.

Olympique Lyon eindigde afgelopen seizoen op de vierde plaats, waardoor het opnieuw naast kwalificatie voor de Champions League greep. In de zoektocht naar een nieuwe trainer kreeg Lyon eerder deze week volgens Franse media nul op het rekest van Christophe Galtier, die met Lille OSC de landstitel veroverde en twee dagen later zijn vertrek aankondigde. Aulas benadrukte op de persconferentie dat Galtier niet in beeld was. "Ik ben in maart uitgenodigd voor een gesprek met Galtier, maar ik vind het ethisch niet correct om tijdens het seizoen met een trainer van een andere club te praten. Dus wij waren het die de samenwerking hebben geweigerd, niet andersom." Galtier staat op het punt een contract te tekenen bij OGC Nice.