Sergio Agüero reist door voor medische keuring

Chelsea gaat N’Golo Kanté in de komende weken een nieuw contractvoorstel doen. De huidige verbintenis van de Franse middenvelder loopt af in de zomer van 2023. (Fabrizio Romano)

De Argentijnse spits is al met de Catalanen overeengekomen over een contract tot medio 2023.

Leonardo Jardim gaat aan de slag in Saudi-Arabië. De trainer is akkoord met Al-Hilal over een contract tot aan de zomer van 2022. (Fabrizio Romano)