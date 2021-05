Forse kritiek op Guardiola: ‘Een beslissing die tegen het arrogante aan zit’

Zondag, 30 mei 2021 om 09:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:56

Josep Guardiola greep zaterdag met Manchester City naast de winst van de Champions League. Chelsea was in de finale in Oporto net te sterk (0-1) voor the Citizens, die daarmee een opvallende reeks in het Europese miljardenbal in stand houden. De laatste acht clubs die voor het eerst een CL-finale bereikten, stapten ook als verliezer van het veld: Valencia (2000), Bayer Leverkusen (2002), AS Monaco (2004), Arsenal (2006), Chelsea (2008), Tottenham Hotspur (2019), Paris Saint-Germain (2020) en dus Manchester City.

Guardiola was het na afloop niet eens met de flinke kritiek die hij kreeg vanwege de tactische keuzes die hij maakte. Hij werd verweten dat hij met zijn aanvallende tactiek te weinig rekening hield met de speelwijze van Chelsea en dat de slag vooral op het middenveld werd verloren. “Ik heb de best mogelijke ploeg geformeerd", verdedigde de Spanjaard, die het toernooi tweemaal met Barcelona won, zijn keuzes na de verloren finale op Portugese bodem.

Bekijk de samenvatting van Manchester City - Chelsea

“Net zoals ik dat deed in de halve finales tegen Paris Saint-Germain en in de kwartfinales tegen Borussia Dortmund. Ik heb de spelers uitgekozen met wie we de grootste kans hadden om te winnen. De spelers weten dat zelf ook.” Na vijf seizoenen Guardiola wacht Manchester City dus nog altijd op de eerste Champions League-beker ooit. De Spanjaard benadrukte dat de club ‘een geweldig seizoen’ achter de rug heeft. “Het is voor mij nog altijd een eer om hier te werken. In de tweede helft speelden we briljant en met lef, maar Chelsea verdedigde zó goed en kwam er snel uit.”

“Misschien krijgen we op een dag een nieuwe kans. We moeten nu even onze rust pakken en daarna wedstrijd voor wedstrijd weer terugkomen. Hopelijk zullen we hier in de toekomst weer staan.” Onder meer The Times zette vraagtekens bij een tactische keuze van Guardiola. “Hij gokte, door Fernandinho niet op te stellen op het middenveld. Hij wilde vuur bestrijden met flair, dacht dat hij Chelsea kon bestrijden zonder balveroveraar. Dat is een dure misrekening geweest, een beslissing die tegen het arrogante aan zit.”

“N’Golo Kanté had het middenveld in handen”, benadrukte de krant, die bepaald niet het enige medium met kritiek was. The Guardian stelde zelfs dat Guardiola ‘in de war’ moet zijn geweest. “De man die wordt gezien als hét tactische brein in zijn tijd koos voor een team dat haperde. Oh Pep... Je doet het jezelf elke keer aan. Dit is weer jouw schuld, en dat moet pijn doen.

“!Alle credits aan Chelsea, dat het laatste halfjaar een winnende machine is geworden. Maar bij Guardiola staken twijfel, onzekerheid en een beschadigende obsessie weer de kop op. Dat gebeurde hem al vaker in belangrijke CL-wedstrijden, waarin het telkens mis ging.” De BBC kwam tot dezelfde conclusie, al heeft Thomas Tuchel daar ook een aandeel in. “Zijn masterclass laat Guardiola in wanhoop achter. Pep koos voor elf spelers die hij nog nooit allemaal samen had laten spelen en ontnam zijn elftal de kracht die het zo speciaal maakt.”