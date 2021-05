Dubbele wraak van Thomas Tuchel smaakt zoet: ‘Dat zegt genoeg’

Zondag, 30 mei 2021 om 08:12 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:06

Voor het derde jaar op rij won een Duitse trainer met zijn ploeg de Champions League. In navolging van Jürgen Klopp met Liverpool (2019) en Hansi Flick met Bayern München (2020) kon ook Thomas Tuchel zaterdag het belangrijkste Europese clubtoernooi bijschrijven op zijn erelijst. Chelsea was in de eindstrijd in Oporto met 0-1 te sterk voor Manchester City. “Ik ben erg trots, maar dat was ik voor de wedstrijd al”, benadrukte Tuchel na afloop.

“Ik heb zoveel vertrouwen in deze ploeg. Het is een zeer sterke groep, een eenheid.” Tuchel werd in januari aangesteld als opvolger van Frank Lampard en zorgde duidelijk voor een schokeffect. Onder zijn leiding ging Chelsea constanter presteren en werd op de laatste speeldag Champions League-voetbal veiliggesteld. Dat was nodig, daar Chelsea logischerwijs nog niet wist dat het de Champions League een paar weken later zou winnen.

Bekijk de samenvatting van Manchester City - Chelsea

Tuchel verloor vorig seizoen met zijn ex-werkgever Paris Saint-Germain in de Champions League-finale van Bayern München. Net voor het einde van het vorige kalenderjaar werd hij op straat gezet, om nog geen maand later in Londen aan de slag te gaan. De dubbele wraak smaakte zoet voor Tuchel. “Ik was heel dankbaar dat ik nu weer in de finale stond. Ik voelde me nu anders, ik voelde dit keer het succes dichtbij komen", verzekerde hij over zijn eerste internationale hoofdprijs.

“We waren vooraf niet favoriet, hoewel we in de beker en in de competitie al van Manchester City hadden gewonnen in het afgelopen seizoen. Nu hebben we ze voor de derde keer verslagen. Dat zegt genoeg over onze kracht”, benadrukte Tuchel. “Het was een heel zwaar gevecht, maar door elkaar te helpen en te steunen hebben we het gered. We waren vastbesloten om te winnen.”

Tuchel verklapte dat hij voor het eerst na vier maanden met clubeigenaar Roman Abramovich had gesproken. De ontmoeting vond plaats op het veld. "Geen slecht moment voor een eerste ontmoeting", zei Tuchel lachend. "We praten morgen verder. Het was fijn om de eigenaar te ontmoeten. Ik hoop dat we iets closer kunnen worden." De verwachting is dat Tuchel een nieuw en langer contract zal ontvangen. De huidige overeenkomst loopt volgend jaar zomer af. "Misschien héb ik al een nieuw contract, daar zei mijn zaakwaarnemer iets over, ik weet het niet honderd procent zeker. We gaan erover praten."

Het is de eerste keer sinds de periode 1979-1982 dat de Europa Cup I / Champions League door drie verschillende managers met dezelfde nationaliteit wordt gewonnen. Destijds waren dat Brian Clough, Bob Paisley en Tony Barton. Tuchel is pas de tweede trainer ooit die drie officiële duels op rij van Guardiola (exclusief Barcelona B) wint, na Klopp met Liverpool in 2018.