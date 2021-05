Nigel de Jong stelt naamsverandering voor: ‘Hij sloopte het middenveld van City’

Niet Kai Havertz, de man van het winnende doelpunt tegen Manchester City, maar N’Golo Kanté werd zaterdagavond na de winst van de Champions League tot Man van de Wedstrijd uitgeroepen. De middenvelder van Chelsea speelde wederom een zeer sterke wedstrijd en had daarmee een belangrijk aandeel in de triomf in Oporto. Kanté veroverde liefst tien keer de bal in de eindstrijd en eindigt het toernooi met in totaal 47 balveroveringen. Op dat gebied moet hij alleen Ilkay Gündogan (51) van Manchester City voorrang verlenen.

“Hij maakte het verschil. Als je hem bezig zag, in die controlerende rol... Dát heeft ieder team nodig”, analyseerde Nigel de Jong, ex-speler van Manchester City, in de televisiestudio van beIN SPORTS. “Het maakt niet uit of je Manchester City of Barcelona bent, welke club dan ook. Hij sloopte het middenveld van Manchester City vandaag.” Voormalig Chelsea-speler Joe Cole sprak bij BT Sport ook dergelijke woorden uit. “Ik denk niet dat er ter wereld een speler belangrijker voor zijn club is dan Kanté.”

Bekijk de samenvatting van Manchester City - Chelsea

Op Twitter doet De Jong overigens een ludiek voorstel. “Gefeliciteerd Chelsea. Kunnen we de positie van controlerende middenvelder niet omdopen tot de ‘Kanté-positie’? Wat een speler. Mijn Man van de Wedstrijd”, benadrukte de voormalig Oranje-international. Zelfs Manchester City uitte nota bene tijdens de wedstrijd, bijna tien minuten na rust, zijn bewondering voor de Frans international. “Kanté is werkelijk overal te vinden. Als we hem kunnen passeren, kunnen we wellicht terug in de wedstrijd komen.”

Chelsea had echter voldoende aan de treffer van Havertz vlak voor rust; de eerste treffer van de Duitser in de Champions League. De Londenaren veroverden eerder in 2012 de Champions League en mogen op 11 augustus aantreden tegen Europa League-winnaar Villarreal in de strijd om de Europese Super Cup. In december wacht de Champions League-winnaar vervolgens het WK voor clubteams.