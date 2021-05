Azpilicueta neemt scheldende matchwinner Havertz in bescherming

Zondag, 30 mei 2021 om 07:22 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:26

Kai Havertz kon zaterdagavond zijn geluk niet op na het veroveren van de Champions League met Chelsea. De Duitser maakte in Oporto de winnende treffer voor de Londenaren in de met 0-1 gewonnen finale tegen Manchester City. De maker van het gouden doelpunt vlak voor de rust kon na het laatste fluitsignaal amper nog helder denken. “Ik weet echt niet wat ik nu moet zeggen”, stamelde de 21-jarige middenvelder.

“Ik wil iedereen bedanken, mijn familie, mijn ouders, mijn oma en mijn vriendin. Ik heb hier vijftien jaar lang op gewacht. Nu is mijn moment gekomen.” Voordat Havertz zijn interview kon afmaken, startte aanvoerder César Azpilicueta een een spontaan feestje met zijn ploeggenoot, die in al zijn euforie zichzelf even kwijt was en een paar krachttermen gebruikte tijdens de live-uitzending.

Havertz werd eraan herinnerd de duurste aankoop van Chelsea te zijn. Zijn prijskaartje van tachtig miljoen euro leidde tot de nodige kritiek. “Dat kan me helemaal geen ene fuck schelen, we hebben net de fucking Champions League gewonnen”, stelde de ex-speler van Bayer Leverkusen. Havertz speelde zaterdag zijn twintigste duel in de Champions League en maakte in de finale nota bene zijn eerste doelpunt in het toernooi, na liefst 21 volle uren en 2 minuten.

Azpilicueta nam Havertz snel in bescherming. “Hij bleef zo rustig bij dat doelpunt. Maar niet alleen dat. Hij bleef maar rennen in deze wedstrijd. Daardoor verdiende hij het om het winnende doelpunt te maken”, zei Azpilicueta, die bij de club kwam toen Chelsea voor het eerst de Champions League had gewonnen. “Dat succes wilde ik graag ook een keer meemaken en nu is dat gelukt. Dit is een speciale dag, een heel speciale dag", benadrukte de captain van the Blues.