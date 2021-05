Hakim Ziyech vol trots na CL-winst: ‘Een kinderdroom die uitkomt’

Zondag, 30 mei 2021 om 07:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:38

Hakim Ziyech speelde zaterdag geen minuut mee in de gewonnen Champions League-finale van Chelsea tegen Manchester City (0-1), maar de middenvelder was na afloop alsnog dolgelukkig. De ex-Ajacied had met optredens in tien van de dertien wedstrijden in het toernooi en twee goals tegen FK Krasnodar en Atlético Madrid wel een aandeel in de triomf van Chelsea. “Ik kan niet beschrijven hoe blij ik ben. Dit is een kinderdroom die uitkomt”, verzekerde de Marokkaans international.

“Ik heb er geen woorden voor”, vertelde Ziyech na het laatste fluitsignaal, in gesprek met beIN SPORTS. “Het was een heel lastige wedstrijd, voor beide teams. Iedereen stond goed opgesteld, waardoor er niet veel kansen waren. Maar Mason vond een gaatje en nu zijn wij de gelukkige club", zo verwees Ziyech naar de assist van Mason Mount op Kai Havertz.

“We moeten hiervan genieten en gaan het zeker vieren. Ik ben naar de club gekomen om prijzen te winnen en dat ik dan in mijn eerste seizoen meteen zo'n grote prijs mag winnen. Ik ben héél trots.” Voormalig werkgever Ajax feliciteerde Ziyech even na middernacht met de winst van het belangrijkste Europese clubtoernooi: ‘Congratulations on winning the Champions League, Hakim’, schreef de club op sociale media.

Ziyech heeft geen makkelijk eerste jaar bij Chelsea achter de rug. Blessureleed en tactische redenen zorgden ervoor dat hij op 39 duels bleef steken, waarin hij gemiddeld 48 minuten op het veld stond. Daarin was hij goed voor zes doelpunten en vier assists. Ziyech kan later dit jaar nog twee prijzen winnen: in augustus is Villarreal de tegenstander in de strijd om de Europese Super Cup en in december staat het WK voor clubteams op de rol.