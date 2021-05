De CL-finale tussen Chelsea en Man City gemist? Bekijk hier de samenvatting!

Zondag, 30 mei 2021 om 06:30 • Daniel Cabot Kerkdijk

Chelsea heeft zaterdag voor de tweede keer in de clubgeschiedenis de Champions League gewonnen. De ploeg van manager Thomas Tuchel was in Oporto met 1-0 te sterk voor het Manchester City van Josep Guardiola. Kai Havertz kroonde zich tot matchwinner. De recordaankoop van Chelsea maakte vlak voor rust het enige doelpunt en zijn eerste treffer ooit in de Champions League. Bekijk hieronder de samenvatting van de wedstrijd.