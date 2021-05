Johan Derksen: ‘Alles is vervelend aan die man, vooral zijn hoofd’

Zaterdag, 29 mei 2021 om 23:47 • Jeroen van Poppel

Thomas Tuchel slaagde er zaterdagavond in om met Chelsea de Champions League te winnen, maar de Duitse manager kan op weinig positieve kritiek rekenen van Johan Derksen. De analist van SBS 6 stoort zich mateloos aan het theatrale gedrag van Tuchel. "Ik vind dat zó'n vervelende man", zegt Derksen na afloop van de door Chelsea gewonnen finale tegen Manchester City (0-1).

"Alles is vervelend aan die man, vooral zijn hoofd ook", vervolgt Derksen. "Ik heb dat zelf ook. Ik weet zelf hoe je daaronder lijdt, maar hij heeft dat ook", knipoogt hij. "Ook dat opzwepen van het publiek... Och, kijk nou: gaat hij de beker kussen... Ze moeten die beker over zijn oren trekken. Het is toch amateurtoneel: kijk mij eens betrokken zijn." Wim Kieft begrijpt wat Derksen bedoelt, maar heeft ook positieve woorden over de Duitser. "Hij heeft er wel een team van gemaakt, want onder Frank Lampard was het helemaal niks", zegt Kieft.

Hakim Ziyech bleef tijdens de Champions League-finale de hele wedstrijd op de bank. Derksen reageert dan ook op Kieft met: "Ik weet niet of Ziyech hem ook een goede coach vindt", aldus Derksen, die vervolgens beelden te zien krijgt van een uitbundige Ziyech bij de prijsuitreiking. "Maar Ziyech kan in zijn hart nooit vrolijk zijn. Die jongen is veel te trots om op de bank te zitten. En lijdzaam toezien hoe er vijf invallers inkomen, en hij niet. Dan heb je dus geen enkel vooruitzicht voor het nieuwe seizoen. Deze trainer houdt niet van dit type speler. Ik zou als Ziyech dan liever bij een West Ham United of Brighton & Hove Albion gaan spelen, waar hij een basisplaats heeft, en dan maar wat salaris inleveren."

Marco van Basten komt bij Ziggo Sport tot een vergelijkbare conclusie als Derksen. "Het zal moeilijk voor hem worden om zich in dit systeem te spelen", zegt Van Basten. "De rol die hij bij Ajax vervulde was compleet anders. Deze middenvelders hebben hele andere opdrachten. Jorginho en N’Golo Kanté zijn echt controlerende, slopende middenvelders, terwijl er daarvoor eigenlijk een diepe spits en twee halve spitsen staan. Die twee (Mason Mount en Kai Havertz, red) bewegen continu van links naar rechts. Hoewel Ziyech dat ook wel zou kunnen, is dat niet waar zijn kracht ligt."