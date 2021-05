Havertz schiet Chelsea naar tweede Champions League-zege in historie

Zaterdag, 29 mei 2021 om 22:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:07

Chelsea heeft zaterdag ten koste van Manchester City de Champions League gewonnen. De ploeg van manager Thomas Tuchel genoot bij rust een minimale voorsprong, die in het tweede bedrijf niet meer uit handen gegeven werd: 0-1. Kai Havertz maakte op aangeven van Mason Mount de enige treffer van de wedstrijd. Het is de tweede keer in de clubgeschiedenis dat de Londenaren beslag leggen op de Europese hoofdprijs, nadat de beker eerder al in 2012 omhoog werd gehouden. De eindstrijd werd onder toeziend oog van 16.500 toeschouwers afgewerkt in het Estádio do Dragão in Porto.

Hakim Ziyech begon bij the Blues op de bank, omdat Tuchel de voorkeur gaf aan Mount en Havertz in de voorhoede. Bij City stond Ilkay Gündogan, die vanwege een lichte blessure een twijfelgeval was, gewoon in de basis. Ook Bernardo Silva kreeg in tegenstelling tot het laatste Premier League-duel met Everton (5-0) een basisplek, terwijl onder meer Nathan Aké, Fernandinho en Gabriel Jesus genoegen moesten nemen met een plek op de bank. Kevin De Bruyne nam de rol als ‘valse spits’ op zich.

De eerste mogelijkheid van de wedstrijd werd genoteerd door Raheem Sterling, die na een verre trap van doelman Ederson in het vijandige zestienmetergebied de bal kreeg maar niet goed genoeg uitkwam met zijn passen om de score te openen. Vervolgens was Chelsea aan zet. Na onzorgvuldig uitverdedigen van John Stones kwam Havertz in de gelegenheid om Timo Werner met een breedtepass een reusachtige kans te bezorgen. De spits maaide echter met links over de bal heen en tikte het leer met zijn standbeen weg: kans verkeken. Ruim een minuut later kreeg de Duitser een herkansing. In een vergelijkbare situatie fungeerde ditmaal Mount als aangever, maar Werner kon zijn schot niet genoeg vaart meegeven om Ederson serieus in de problemen te brengen.

Halverwege het eerste bedrijf kreeg City een uitstekende mogelijkheid. De Bruyne opende met een fraaie steekbal de weg naar het doel voor Phil Foden, die van circa acht meter op doel punterde maar Antonio Rüdiger het schot ternauwernood zag blokken. In het restant van de eerste helft golfde het spel op en neer en aan de doelpuntloze tussenstand leek geen verandering meer te komen. Toch bracht Chelsea het scorebord in de 41ste minuut nog in beweging. Ter hoogte van de middellijn verstuurde Mount een dieptepass richting Havertz, die Oleksandr Zinchenko te snel af was, Ederson omspeelde en de bal in een leeg doel schoot: 0-1. Het was de eerste Champions League-treffer ooit voor Havertz.

Tien minuten na rust kreeg Guardiola een flinke tegenslag te verwerken, toen De Bruyne na een hevige botsing met Rüdiger naar de grond ging. De Belg kon de wedstrijd niet voortzetten en moest met tranen in zijn ogen het veld verlaten ten faveure van Gabriel Jesus. Kort daarna hoopte City een strafschop te krijgen na een vermeende handsbal van Reece James, maar arbiter Antonio Mateu Lahoz wuifde het fanatieke appel gedecideerd weg. Ruim een kwartier voor tijd werd Chelsea levensgevaarlijk. N'Golo Kanté veroverde de bal op het middenveld en bracht Havertz in stelling, waarna laatstgenoemde Christian Pulisic oog in oog met Ederson zette. De voor Werner ingevallen Amerikaan schoot echter rakelings naast.

In een verwoede poging een doorbraak te forceren werd Sergio Agüero in het slotkwartier binnen de lijnen gebracht voor Sterling. De druk op het vijandige doel werd opgevoerd, maar de Londense defensie wist onder meer pogingen van Riyad Mahrez en Foden onschadelijk te maken. Ook in de zeven minuten durende blessuretijd hield Chelsea stand. Ziyech kreeg uiteindelijk geen speelminuten meer.