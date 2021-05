Zweden boekt eenvoudige oefenoverwinning tegen EK-debutant

Zaterdag, 29 mei 2021 om 20:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:12

Zweden heeft zijn eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het EK simpel gewonnen. De ploeg van bondscoach Janne Andersson rekende in Solna af met buurland Finland, dat zijn debuut gaat maken op het Europees kampioenschap: 2-0.

Bij Zweden stond voormalig PSV-spits Marcus Berg in de basis, terwijl ook voormalig Willem II-huurling Alexander Isak en Jordan Larsson (voorheen NEC) na rust hun opwachting maakten. Andreas Granqvist (ex-speler van FC Groningen) en keeper Kristoffer Nordfeldt (ex-sc Heerenveen) bleven op de bank bij Zweden. Aan de zijde van Finland had Tim Sparv (ex-FC Groningen) een basisplek, terwijl Leo Väisänen (ex-FC Den Bosch), Thomas Lam (PEC Zwolle) en Fredrik Jensen (voorheen FC Twente) mochten invallen.

Na 23 minuten kwam Zweden aan de leiding, toen Mattias Svanberg vanuit de as van het veld een subtiele steekbal verstuurde naar Robin Quaison. De spits rondde vervolgens beheerst af: 1-0. Drie minuten later had Onni Valakari namens de Finnen een gevaarlijk schot in huis, maar hij had de pech dat de bal afketste op het lichaam van Svanberg en rakelings over ging.

Een snelle tegenaanval leverde Zweden elf minuten na rust een strafschop op. Emil Forsberg stuurde Marcus Berg alleen op doel af, waarna de spits van Zweden onderuit werd gehaald door doelman Jesse Joronen. Sebastian Larsson maakte het karwei van elf meter af: 2-0. Marcus Danielson kopte daarna namens Zweden rakelings over uit een hoekschop. Finland werd in de slotfase zelf eenmaal dreigend via Pyry Soiri, wiens schot uit een lastige hoek achter werd geslagen door Robin Olsen.

Zweden speelt volgende week zaterdag nog vriendschappelijk tegen Armenië, waarna het op maandag 14 juni begint aan het EK. Daarin zijn Spanje, Slowakije en Polen de tegenstanders. Voor Finland staat vrijdag een oefenduel met Estland op het programma, waarna zaterdag 12 juni het EK begint voor het land. De Finnen treffen Denemarken, Rusland en België.