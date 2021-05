Hakim Ziyech begint op de bank in Champions League-finale

De opstellingen van Manchester City en Chelsea voor de finale van de Champions League zijn bekend. Hakim Ziyech begint bij the Blues op de bank, omdat Thomas Tuchel de voorkeur geeft aan Mason Mount en Kai Havertz. Bij City staat Ílkay Gündogan, die vanwege een lichte blessure een twijfelgeval was, gewoon in de basis. In het Estádio do Dragão in Porto zitten zaterdagavond 16.500 toeschouwers. De aftrap is om 21.00 uur.

Aan de zijde van Chelsea was het meespelen van Édouard Mendy en N'Golo Kanté bij voorbaat licht twijfelachtig, maar de doelman en middenvelder verschijnen zaterdag aan de aftrap. De drie centrumverdedigers die Tuchel kiest voor de finale zijn Thiago Silva, Antonio Rüdiger en César Azpilicueta. Reece James en Ben Chilwell bestrijken de rechter- en linkervleugel, terwijl Kanté met Jorginho het controlerend blok op het middenveld vormt. Mount en Havertz spelen vlak achter diepe spits Timo Werner.

Josep Guardiola kiest bij City verrassend voor Raheem Sterling als spits, waardoor Kevin De Bruyne terugzakt naar het middenveld. Het gaat ten koste van Fernandinho, die door diverse media in de basis werd verwacht. Ederson Moraes verdedigt zoals gebruikelijk het doel, terwijl Kyle Walker en Oleksandr Zinchenko de backposities bezetten. De vaste centrumverdedigers zijn Rúben Dias en John Stones, waardoor Nathan Aké zoals verwacht op de reservebank plaatsneemt.

Het middenveld bestaat uit Gündogan, De Bruyne en Bernardo Silva. Voorin speelt Sterling als valse spits, terwijl Riyad Mahrez en Phil Foden de vleugels bezetten. Sergio Agüero zit op de bank. Het wordt de laatste wedstrijd in dienst van City voor de 32-jarige Argentijn, die naar Barcelona gaat. Ook voor Fernandinho zou het zijn laatste duel voor the Citizens kunnen worden, al heeft de 36-jarige middenvelder naar verluidt de optie om bij te tekenen.

Opstelling Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Zinchenko; Gündogan, De Bruyne, Bernardo Silva; Mahrez, Sterling, Foden.

Opstelling Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Havertz; Werner.