Perr Schuurs: ‘Mensen die dat zeggen zijn nooit bij ons op de club’

Zaterdag, 29 mei 2021 om 20:31 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:35

Perr Schuurs is niet van plan om te vertrekken bij Ajax. Voor de camera van L1 reageert de 21-jarige centrumverdediger op de suggesties dat hij op een ‘kruispunt’ in zijn carrière zou staan: vertrekken of blijven. “De mensen die dat zeggen zijn geloof ik nooit bij ons op de club, dus zij weten niet wat de situatie is”, foetert Schuurs.

Hoewel de Limburger met een tevreden gevoel terugkijkt op afgelopen seizoen, had hij na de winterstop meer speelminuten willen maken. “Als je kijkt naar het aantal wedstrijden dat ik gespeeld heb en naar de prijzen die we hebben gepakt, denk ik dat ik mag zeggen dat ik toch een bijdrage heb geleverd aan de prijzen die we hebben gepakt. Zo zie ik dat zelf ook.”

“Ik wilde echt basisspeler worden”, vervolgt Schuurs. “In de tweede seizoenshelft had ik natuurlijk meer willen spelen, maar uiteindelijk, als je ziet naar hoe veel ik nog gespeeld heb, is dat heel veel en ben ik daar blij mee. Ik heb veel vertrouwen in aankomend seizoen”, aldus de verdediger, die tevens aangeeft veel vertrouwen te krijgen van trainer Erik ten Hag, niet in de laatste plaats vanwege het feit dat Schuurs in januari zijn handtekening zette onder een verbintenis tot medio 2025.

De suggestie dat hij, met name vanwege zijn reserverol in de tweede seizoenshelft, op weg zou zijn naar de uitgang bij Ajax is volgens de voormalig verdediger van Fortuna Sittard onjuist. “Dat is de mening van andere mensen. Ik train dagelijks bij Ajax, ik spreek dagelijks mensen van de club. Er zijn mensen die zeggen dat ik op een kruispunt zou staan over weggaan of blijven, maar die zijn geloof ik nooit bij ons op de club. Dus zij weten niet wat de situatie is. Voor mij is het alleen maar goed dat ik zelf weet wat het beste is”, besluit Schuurs.

Daags voor het gesprek weidde journalist Mike Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf uit over de situatie van de Ajacied. “Als voor hem een goede prijs voor wordt betaald, dan is hij weg. Hetzelfde gold eigenlijk voor Kjell Scherpen. Daar zagen ze in principe op termijn wel een speler voor Ajax 1 in. Maar wat Schuurs betreft zou ik de hoop nog niet helemaal opgeven”, aldus Verweij.