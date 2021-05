Derksen heeft kraakhelder advies aan De Boer in vaccinatiedebat

Zaterdag, 29 mei 2021 om 19:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:27

Johan Derksen vindt dat de KNVB geen spelers mee moet nemen naar het EK die zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus. De analist vindt dat de KNVB en bondscoach Frank de Boer een onverantwoord risico nemen met niet-gevaccineerde internationals in de EK-selectie. Woensdag maakte De Boer op de persconferentie bekend dat 'een stuk of zes' spelers geen coronaprik willen.

"Ik vind het onverantwoord dat hij toelaat dat er zes spelers bij zitten die niet gevaccineerd zijn", zegt Derksen in een video-item van Veronica Inside. "Die zitten samen in de kleedkamer, die hangen elkaar om de nek als er gescoord wordt. Maar hij moet zich wel realiseren dat hij werkt met het kapitaal van de Europese clubs. Hij is dadelijk verantwoordelijk als een speler teruggestuurd wordt met corona." Zaterdag maakte Matthijs de Ligt bekend zich alsnog te willen laten vaccineren, nadat de verdediger vrijdag nog argumenten aanvoerde om dat níet te doen.

Derksen vindt dan ook dat De Boer had moeten ingrijpen. "Ik vind het onbegrijpelijk dat Frank de Boer zo naïef is, maar ja, als ik weet hoe hij over Qatar denkt, dan denkt hij waarschijnlijk ook zo over corona. Maar het is nog gekker dat de KNVB het tegenover de clubs, de werkgevers van de spelers, zo ver laat komen. De KNVB had in moeten grijpen: geen spuit, dan spijt het me, dan ga je niet mee naar het EK." De vraag is overigens in hoeverre de KNVB een speler juridisch kan dwingen tot een vaccinatie.

Samen met Wilfred Genee en René van der Gijp gaat Derksen komende zomer een dagelijkse EK-programma maken. "We beginnen alle drie met frisse moed en goede voornemens", zegt hij daarover. "Tja, er kan bij ons altijd een incidentje uitbreken. Dat kleeft aan ons, maar ook dat overleven we wel weer dan. Of ik er zin in heb? Als Oranje een beetje leuk voetbalt, dan krijg je in Nederland altijd een gezellig sfeertje. Dat is het enige moment in het jaar dat gereformeerden, moslims en niet-kerkelijken allemaal met elkaar de polonaise lopen. Dat moet je koesteren. Wie er gaat winnen? Nederland niet. Halve finale maximaal."