Matthijs de Ligt wil zich tóch laten vaccineren tegen coronavirus

Zaterdag, 29 mei 2021 om 18:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:40

Matthijs de Ligt is wel degelijk van plan om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, zo maakt de 21-jarige centrumverdediger van Juventus zaterdag duidelijk op Twitter. De Ligt liet zich de afgelopen dagen kritisch uit over vaccinatie en zei onder meer 'baas over eigen lichaam' te zijn. Dat lijkt de mandekker van Oranje nu te corrigeren.

"In mijn recente interview was ik niet duidelijk met mijn reactie", schrijft De Ligt op Twitter. "Om alle twijfels weg te nemen: ik ben absoluut voorstander van coronavaccinatie en zal deze zo snel mogelijk nemen." De tweet is opmerkelijk te noemen, omdat die haaks staat op wat De Ligt een dag eerder zei tegenover de camera van ESPN.

In my recent interview, I was not clear with my response. In order to clear any doubts: I am absolutely in favour of the COVID-19 vaccination and will take it as soon as possible. — Matthijs de Ligt (@mdeligt_04) May 29, 2021

“Het was niet verplicht”, zei De Ligt over de mogelijkheid tot vaccineren die de Oranje-spelers kregen. "Ik vind dat je baas over je eigen lichaam moet zijn. Het risico op een besmetting is er altijd en ik heb ook gehoord dat je na een vaccinatie besmet kan raken." De Ligt liet aan journalist Marcel Maijer weten 'zich niet prettig te voelen' bij vaccinatie. Bovendien heeft de centrumverdediger al een coronabesmetting doorgemaakt, zo zei hij.

De Ligt trof naar eigen zeggen andere maatregelen om een besmetting te voorkomen. “Het enige wat je kan doen is zo goed mogelijk jezelf beschermen en zo min mogelijk met mensen in contact komen buiten het Nederlands elftal om”, stelde de verdediger. Het kwam De Ligt op kritiek te staan van viroloog Ab Osterhaus. "Het belangrijkste doel dat we voor de volgende winter moeten bereiken, is dat alle jonge mensen zijn ingeënt", aldus de viroloog in gesprek met De Telegraaf. "Dan helpt het niet als deze jonge mensen die een voorbeeld zijn voor velen, ook leeftijdgenoten, zich niet laten vaccineren."