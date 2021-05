Viroloog Ab Osterhaus hekelt besluit Matthijs de Ligt bij Oranje

Zaterdag, 29 mei 2021 om 16:36 • Laatste update: 16:51

Matthijs de Ligt is een van de spelers bij het Nederlands elftal die geen coronavaccinatie heeft genomen in de aanloop naar het EK, zo vertelde hij aan ESPN. De verdediger behoorde in januari tot een groep Juventus-spelers die besmet raakte met het coronavirus. Na twee weken in quarantaine keerde hij terug in de wedstrijdselectie. Nu is de Oranje-international een van de zes spelers die zich niet wilde laten vaccineren, tot verbazing van viroloog Ab Osterhaus.

Osterhaus vindt dat De Ligt vooral moet nadenken over de voorbeeldfunctie die hij en zijn medespelers in het nationale elftal hebben. “Het belangrijkste doel dat we voor de volgende winter moeten bereiken, is dat alle jonge mensen zijn ingeënt. Dan helpt het niet als deze jonge mensen die een voorbeeld zijn voor velen, ook leeftijdgenoten, zich niet laten vaccineren”, vertelt de viroloog in gesprek met De Telegraaf.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De spelers en stafleden van het Nederlands elftal konden afgelopen week met voorrang worden ingeënt tegen het coronavirus, maar verschillende spelers zagen daarvan af. Volgens bondscoach Frank de Boer ging het om ‘een stuk of zes spelers’. “Het was niet verplicht”, vertelde De Ligt vrijdag. “Ik vind dat je baas over je eigen lichaam moet zijn. Het risico op een besmetting is er altijd en ik heb ook gehoord dat je na een vaccinatie besmet kan raken.”

De Ligt treft naar eigen zeggen andere maatregelen om een besmetting te voorkomen. “Het enige wat je kan doen is zo goed mogelijk jezelf beschermen en zo min mogelijk met mensen in contact komen buiten het Nederlands elftal om”, stelde de verdediger. Ook mensen die een corona-infectie hebben doorgemaakt, kunnen opnieuw besmet raken. De kans dat ze dan ziek worden is wel kleiner, maar hoe klein (en voor hoelang) is niet bekend.

Het vaccin kan ook mensen die het virus al hebben gehad beschermen tegen coronaklachten en voorkomen dat ze in het ziekenhuis belanden of overlijden aan de gevolgen van het coronavirus. Maar ook de duur van de werking van het vaccin is nog niet bekend. Osterhaus stelt dat de topvoetballers zich moeten realiseren dat ze op het EK in stadions zullen spelen waar veel mensen bij elkaar komen. Het risico op besmettingen of contact met andere mensen valt daardoor niet uit sluiten. “Vaccineren is daarom ook in het belang van het team.”

“Want wat doe je als je een aantal besmettingen in de ploeg hebt”, vraagt Osterhaus zich hardop af. “Het beste zou echt zijn als ze zich vrijwillig alsnog laten vaccineren.” Het Nederlands elftal is vandaag naar het Portugese Lagos afgereisd voor een trainingskamp van een week. Het Nederlands elftal speelt komende woensdag in de Algarve een oefenwedstrijd tegen Schotland.