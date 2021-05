Napoli krijgt groen licht van Inter en presenteert nieuwe trainer

Zaterdag, 29 mei 2021 om 10:53 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 11:01

Luciano Spalletti is de nieuwe trainer van Napoli, zo maakt de Italiaanse club zaterdag bekend. De 62-jarige Italiaan heeft zich voor twee seizoenen aan de club uit Napels verbonden en is de opvolger van Gennaro Gattuso, wiens aflopende contract niet werd verlengd. Spalletti, die zijn grootste successen bij Zenit Sint-Petersburg vierde, gaat naar verluidt 2,8 miljoen euro per jaar verdienen.

Napoli kreeg vrijdagavond laat groen licht van Internazionale, waar Spalletti in mei 2019 werd ontslagen maar sindsdien niet van de loonlijst was verdwenen. De Milanese club koos er, mede door het uitblijven van een akkoord, voor om de trainer zijn maandelijkse salaris uit te blijven betalen en niet het resterende bedrag in één keer uit te keren. Het contract van Spalletti met de landskampioen van Italië liep sowieso over een maand ten einde. De laatste maand hoeft Inter niet meer uit te keren.

Het artikel gaat verder onder de video Juventus gaat terug in de tijd | Allegri keert terug als trainer Meer videos

Napoli had Massimiliano Allegri als kandidaat nummer één, maar hij keerde terug naar Juventus als opvolger van Andrea Pirlo. Met Spalletti werd vervolgens snel een akkoord gevonden. Het vertrek van Gattuso kwam vanwege het aflopende contract niet volledig uit de lucht vallen. Hij had immers ook een moeizame relatie met voorzitter Andrea De Laurentiis.

Napoli slaagde er op de laatste speeldag van het voorbije Serie A-seizoen niet in om deelname aan de Champions League af te dwingen. Napoli kwam op eigen veld niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Hellas Verona en werd daardoor uit de top vier gekegeld door Juventus. Spalletti stond in Italië eerder voor de groep bij Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, AS Roma en Inter.