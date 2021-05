Beckhams Inter Miami krijgt megaboete na transfer Blaise Matuidi

Inter Miami moet een recordboete van twee miljoen dollar, omgerekend 1,6 miljoen euro, betalen aan de Major League Soccer. De club van mede-eigenaar David Beckham heeft namelijk de salarisregels van de Amerikaanse competitie overtreden na het aantrekken van Blaise Matuidi. Ook bij het uitbetalen van Andrés Reyes, Leandro González Pirez, Nicolás Figal en Julian Carranza blijkt niet alles volgens de regels te zijn gebeurd.

Clubs in de Major League Soccer mogen volgens de salarisregels drie spelers aantrekken, waarbij ze buiten het salarishuis mogen treden. De uitzondering kreeg nota bene als bijnaam The Beckham Rule, nadat de Engelsman in 2007, kort na het invoeren van de regel, de overstap van Real Madrid naar Los Angeles Galaxy maakte. Zo lukte het MLS-clubs in het verleden om duurbetaalde sterren als Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Thierry Henry, David Villa en Steven Gerrard naar de Verenigde Staten te halen.

De komst van Matuidi in de zomer van 2020 zorgde ervoor dat Inter Miami over het randje ging. Bij de club waren de Mexicaan Rodolfo Pizarro en de Argentijnen Matias Pellegrini en Gonzalo Higuaín vorig seizoen al de designated players. Matuidi had daardoor net als de rest van de ploeg volgens de reglementen tussen de 500.000 euro en 1,3 miljoen euro moeten verdienen, maar hij kreeg veel meer.

De club mag naast de fikse boete ook de komende twee seizoenen 1,8 miljoen euro minder uitgeven aan salarissen. “De integriteit van onze regels is heilig”, verklaart Don Garber namens de MLS het harde ingrijpen. “Het is een fundamenteel principe van onze competitie en de clubs zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle competitiereglementen.”

De boete en de financiële beperkingen zijn een hard gelag voor het ambitieuze Inter Miami, waar Kelvin Leerdam en Nick Marsman onder contract staan. Directeur Jorge Mas heeft zelf ook nog eens een boete van twee ton gekregen, terwijl voormalig technisch directeur Paul McDonough anderhalf jaar geschorst is. Beckham bleek niets met de overtreding te maken te hebben en wordt niet gestraft.