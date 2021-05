Memphis Depay: ‘De toekomst van Ronald Koeman moet niks uitmaken’

Zaterdag, 29 mei 2021 om 09:48 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:49

Het is inmiddels geen geheim meer dat Barcelona interesse heeft in Memphis Depay. Ronald Koeman maakte zich als sinds zijn aanstelling vorig jaar in het Camp Nou al sterk voor de komst van de aanvaller, maar het is nog maar zeer de vraag of hij nog wel de hoofdtrainer van Barcelona zal blijven. Voor Depay, die een aflopend contract met Olympique Lyon heeft, speelt het wel of niet aanblijven van Koeman geen rol in zijn keuze voor een nieuwe club.

“De toekomst van Koeman moet niks uitmaken als een club als Barcelona interesse in je heeft”, vertelt Depay in gesprek met de NOS. “De interesse is er, maar er zijn meer mooie clubs. Ongeacht waar ik heen ga, zou ik het mooi vinden als Koeman blijft.” Er is na enkele gesprekken tussen Koeman en Barcelona-voorzitter Joan Laporta nog altijd geen duidelijkheid over diens continuïteit in het Camp Nou.

De verhouding tussen Koeman en Laporta werd vrijdag verder op scherp gezet, toen de voorzitter ten onrechte op een persconferentie zei dat Koeman met spoed in het ziekenhuis was opgenomen. Het bleek volgens zijn management Wasserman, onder leiding van zaakwaarnemer Rob Jansen, om een reguliere controle te gaan. Laporta wil alleen door met Koeman als hoofdtrainer als hij in de komende twee weken geen betere kandidaat vindt.

Die uitspraak lijkt het managementbureau van Koeman in het verkeerde keelgat te zijn geschoten. Dat bleek vrijdagmiddag uit een opmerkelijke tweet, die na ongeveer een uur werd verwijderd. "Stel je voor, ik wil met je trouwen, maar heb wel mijn twijfels", zo viel te lezen op het Twitter-account van Wasserman. "Geef me twee weken om een betere partner te vinden. Als me dat niet lukt, kunnen we alsnog met elkaar trouwen."

Mocht Koeman ondanks een doorlopend contract worden ontslagen, dan betekent dat dus niet per definitie dat Depay een transfer naar Barcelona afslaat. Hij weet naar eigen zeggen nog niet waar zijn toekomst ligt. “Ik heb niet echt gepland wanneer ik voor mezelf duidelijkheid wil hebben", stelt de ex-speler van PSV en Manchester United. "Dit is voor mij ook nieuw, want ik heb nog nooit in zo'n situatie gezeten. Ik heb nu mijn volledige focus op het EK en Oranje."