‘Ik ken sowieso één voetballer in de Eredivisie die op mannen valt’

Zaterdag, 29 mei 2021 om 08:55 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:12

Assistent-scheidsrechter Kevin Bodde is niet bang om over zijn geaardheid te praten. De 29-jarige Zwollenaar, politieagent in het dagelijkse leven, valt op mannen en komt daar voor uit omdat hij zichzelf wil zijn. Bij de KNVB heeft hij vanaf dag één nooit nare ervaringen gehad en is voetbalhumor ook aan de orde van de dag. Bijvoorbeeld die ene keer dat hij gevraagd werd om een shampoofles van de grond te pakken. "Ja, die was gevallen. Maar, zo zei ik, voor het merk Nivea ga ik niet bukken, hoor. Dat moet minstens van Rituals zijn.''

Bodde is niet de enige in het (assistent-)scheidsrechterskorps die op mannen valt, maar die praten er liever niet over. “Dat komt omdat sommigen bang zijn voor hun carrière in het buitenland”, verzekert Bodde zaterdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Je zag het aan John Blankenstein. Die zou in 1994 de Champions League-finale fluiten, tussen AC Milan en Barcelona. Maar daar werd hij op het laatste moment vanaf gehaald. Tot op de dag van vandaag is daar nooit uitleg over gegeven. Maar ik weet zeker dat het vanwege zijn geaardheid was.''

Bodde is open over zijn homoseksualiteit, ook al is dit een taboe in het voetbal. Hij is ervan overtuigd dat hij alleen kan presteren als hij zichzelf kan zijn. De assistent-scheidsrechter loopt er absoluut niet mee te koop: “Ik zeg niet: ‘Ik ben homo Kevin’. Nee, ik zeg: ‘Ik ben Kevin en ik woon samen met een man’.” Hij weet dat bepaalde reacties heel pijnlijk kunnen zijn. “Nu kan ik er hard om lachen als ik hoor dat ik die vlag in mijn reet moet steken. Maar dat was eerder echt niet zo. Ook had ik best wel moeite als ik mensen heel makkelijk homo of flikker hoorde zeggen”

“Ik weet wel: dat is ingeburgerd in de taal van het publiek. Maar daarmee kwets je een hoop mensen. In een stadion is dat niet anders.” Het ligt anders als het persoonlijk wordt en zijn naam wordt geroepen. “Dan treedt er ook een bepaald protocol in. Na een waarschuwing wordt dan de wedstrijd gestaakt.” Hij weet echter dat een dergelijke situatie ‘heel lastig’ kan zijn als het een vol stadion van Ajax of Feyenoord betreft, ook al mag dat geen reden zijn om het niet te staken. “Zeker niet. En toch gebeurt het. Dus het blijft een moeilijk verhaal. Op alle vlakken. Want als je wel staakt, zeggen ze weer dat de scheidsrechter een watje is", wijst Bodde in het dagblad op de mogelijke reacties.

Bodde kan dan ook niet anders dan concluderen dat homo-zijn nog altijd een taboe is in de voetbalwereld. Hij wijst erop dat zaakwaarnemers het ook tegenhouden. “Omdat ze bang zijn of ze hun speler nog wel aan een mooie club kunnen verkopen. Dat speelt allemaal mee.” Hij snapt dat spelers niet uit de kast komen. “De angst, hè.” Bodde stelt dat de maatschappij minder moeite heeft met twee vrouwen die hand in hand lopen en was destijds boos dat Frank de Boer riep dat homo's geen motoriek hebben. “Alsof in de Eredivisie geen homo's voetballen. Geen idee of hij echt homoseksueel is. Maar ik ken sowieso één speler, wiens naam ik uiteraard niet ga noemen, die op mannen valt.”